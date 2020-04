Chambéry : le festival Pharaonic est reporté au 10 octobre

C'est l'un des RDV qui devait se tenir au mois de mars cette année. Le festival Pharaonic à Chambéry est reporté au samedi 10 octobre au Phare, avec les DJ's Dimitri Vegas et Like Mike.

C'est un festival phare dans le monde de l'électro. Pharaonic, à Chambéry, n'a logiquement pas pu se tenir le 21 mars dernier en raison de l'épidémie de coronavirus. Le RDV de cette 6e édition est reporté au samedi 10 octobre au Phare, en présence des DJ's Dimitri Vegas et Like Mike, parmi les plus réputés au monde.

L'an dernier, plus de 6.000 personnes étaient au RDV du festival.

Le billet du 21 mars reste valable pour le mois d'octobre. Si les spectateurs ne peuvent pas s'y rendre, une plateforme de revente de billets sécurisés est mise en place.

Renseignements sur pharaonic.fr