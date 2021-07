Chambéry : plus de 1000 spectateurs pour l'avant-première du film Kaamelott

Dans l'une des salles du cinéma Pathé des Halles de Chambéry, les trois appels de cuivre, que n'importe quel fan de Kaamelott sait reconnaître, retentissent et on devine le sourire les spectateurs derrière leur masque. À la sortie, ils sont conquis : "C'est bien du Kaamelott traditionnel", réagit une spectatrice. "On a retrouvé l'univers et les personnages qu'on aimait", selon une autre fan. "Excellent film, j'encourage tout le monde à aller le voir", dit un connaisseur de Kaamelott. "On attend vivement le deuxième volet", conclut une autre spectatrice.

Un des films les plus attendus de l'année

Armelle, 15 ans, s'est habillée, coiffée et maquillée pour coller au thème médiéval. © Radio France - Louise Buyens

Il faut dire qu'ils ont attendu longtemps pour le voir après de multiples reports dus à la crise sanitaire et aux confinements alors Lucie est ravie de l'avoir enfin vu : "Ah oui on l'attendait ! Je pensais que ce serait trop juste pour faire garder les enfants mais on a pu avoir les deux dernières places cet après-midi." Armelle, 15 ans, a même déniché une robe médiévale pour l'occasion. Pour patienter avant la sortie du film, elle a "beaucoup" regardé la série éponyme, "genre tous les soirs, j'aime beaucoup Kaamelott", raconte l'adolescente. Le retour de l'ex-roi Arthur était très attendu mais cela en valait la chandelle : "Heureusement qu'on est pas déçu après autant d'attente !", réagit cet autre spectateur.

Un "record" de spectateurs dans le cinéma chambérien

Le pass sanitaire devient obligatoire dès ce mercredi 21 juillet dans tous les lieux de culture et de loisirs accueillants plus de 50 personnes. © Radio France - Louise Buyens

Avec le pass sanitaire mis en place dès le lendemain de l'avant-première (ce mercredi 21 juillet), Olivier n'aurait raté la séance pour rien au monde : "Il me manque une semaine pour le pass sanitaire alors je préférais venir à l'avant-première". Comme lui, ils étaient 1150 spectateurs dans le cinéma Pathé des Halles de Chambéry, une séance a même dû être rajoutée au dernier moment. Du jamais vu selon la directrice Silvia Sacchetto : "C'est beaucoup ! On avait quatre séances et toutes les salles étaient pleines, c'est un record", assure la directrice.

Dans toute la France, environ 200.000 personnes ont vu le film en avant-première selon son réalisateur, Alexandre Astier.