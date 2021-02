Chambéry propose au gouvernement de rouvrir ses lieux culturels à titre expérimental

"La situation épidémique en Savoie parait aujourd'hui relativement stabilisée par rapport aux difficultés rencontrées ailleurs sur le territoire" commence le courrier du maire de Chambéry, adressé à la ministre de la Culture. Chambéry est volontaire pour expérimenter un protocole sanitaire permettant entre autre la réouverture des musées municipaux. "Je souhaite que Chambéry, en lien avec l'Etat, propose une réouverture des lieux culturels _à titre expérimental pendant une durée de 3 à 4 semaines_, à l'issue de laquelle un bilan partagé serait effectué" écrit le maire Thierry Repentin.

Cette réouverture - si elle est acceptée par le gouvernement - concernerait les musées municipaux (Musée des Beaux-Arts et Les Charmettes), mais également le Centre de culture scientifique, technique et industrielle Galerie Eureka, le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, certains espaces de la Cité des Arts et la salle de spectacle du Scarabée. Le protocole sanitaire strict n'est pas détaillé dans le courrier, mais inclurait une jauge limitée, des réservations en ligne et un nettoyage renforcé des salles.

D'autres maires de France, comme celui de Nancy, mais aussi des élus locaux partout dans le pays portent aussi leur ville ou leur territoire volontaire pour ces tests de réouverture des lieux culturels.

Les élus écologistes - et donc le maire d'Annecy - en faveur également d'une réouverture progressive

Dans un communiqué, les élus écologistes d'Auvergne-Rhône-Alpes demandent aussi au gouvernement de mettre en place une réouverture progressive de certains lieux culturels. François Astorg, le maire d'Annecy, s'y associe, tout comme Eric Piolle le maire de Grenoble ou encore Grégory Doucet le maire de Lyon.