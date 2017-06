Chambéry : la maison de Jean-Jacques Rousseau revit après six mois de travaux

La maison de Jean-Jacques Rousseau revit. Le musée des Charmettes a rouvert ce week-end à Chambéry après six mois de travaux, et propose désormais des parcours sonores aux visiteurs.

Il aura donc fallu attendre 350 ans pour que la lumière arrive aux Charmettes ! Après six mois de travaux, les visiteurs peuvent à nouveau découvrir depuis ce week-end la maison où le philosophe Jean-Jacques Rousseau a passé six ans de sa vie, de 1736 à 1742, à Chambéry. Vétuste et atteinte par l'humidité, la bâtisse rénovée est désormais éclairée et chauffée. Le musée propose également une nouvelle expérience aux visiteurs, grâce à deux parcours sonores.

La maison de Jean-Jacques Rousseau, désormais éclairée et chauffée © Radio France - Nicolas Peronnet

ECOUTEZ le reportage de France Bleu Pays de Savoie Copier

"La maison souffrait". Caroline Bongard, directrice des musées de Chambéry

Un traitement anti-humidité par drainage au sol a été installé à l’arrière de la maison, ainsi qu'un système de ventilation dans les pièces qui seront chauffées l'hiver, jusqu'à 15 degrés. A l'étage, les papiers peints de la fin du 18e siècle ont été nettoyés et restaurés.

Jean-Jacques Rousseau a passé six années de sa vie dans cette maison © Radio France - Nicolas Peronnet

Face à l'usure du temps, il devenait urgent de sauver la maison explique Caroline Bongard, directrice des musées de Chambéry : "Elle souffrait au fil des années. Trop d'humidité et pas assez d'aération, ce qui rendait la visite inconfortable. Pour la maison, pour les visiteurs et pour Jean-Jacques Rousseau lui même finalement, il fallait intervenir assez rapidement".

Deux parcours sonores pour une immersion dans la vie de Jean-Jacques Rousseau

Au delà des travaux de rénovation, de nouveaux panneaux explicatifs ont été installés. Le musée des Charmettes valide marque également son entrée dans la modernité en proposant aux visiteurs deux parcours sonores, à écouter au casque. Une immersion dans l'intimité de Jean-Jacques Rousseau, grâce à une application téléchargeable gratuitement sur son smartphone.

Ces deux nouvelles, confiées à des écrivains, permettent une immersion dans l'intimité du philosophe poursuit Caroline Bongard : "L'histoire de déclenche de pièces en pièces, avec des créations sonores, de la mise en musique, des bruitages. Il y a un effet d'immersion, comme dans une bulle d'imagination. On traverse la maison en imaginant les choses parce qu'on les entend".

ECOUTEZ Caroline Bongard, directrice des musées de Chambéry. Copier

Le coût total des travaux s'élève à 200.000 euros. Chaque année 15.000 personnes visitent le site.