Chambord s'apprête à accueillir Imagine Dragons : défi logistique et retombées économiques

Le Domaine de Chambord s'apprête à accueillir Imagine Dragons. C'est le concert-événement de la semaine prochaine, 30.000 spectateurs attendus le vendredi 8 septembre pour voir le groupe américain originaire de Las Vegas, les billets se sont vendus en 10 minutes en décembre dernier. C'est la deuxième fois que Chambord est investi pour un méga-concert, après celui de Sting en juin 2022 auquel avaient assisté 20.000 personnes.

Mieux gérer les flux de circulation

L'an passé, justement, certains spectateurs avaient regretté les temps d'attente et les bouchons, surtout à l'issue du spectacle. Un problème qu'il faut relativiser, estime Julien Lavergne, le gérant de la société tourangelle AZ Prod qui organise ces "live" à Chambord. "On était en fait dans une vraie normalité ! assure-t-il. Autant de monde pour un site comme Chambord, avec l'accès routier qui est ce qu'il est, ça demande forcément un peu de patience. Mais globalement, à la sortie, les temps de trajet pour Orléans et pour Tours ont été allongés ce soir-là de 45 minutes en moyenne par rapport au temps de trajet ordinaire : c'est en fait ce qu'on observe ailleurs dans beaucoup d'événements de ce type, y compris au Stade de France. Personne ne peut prétendre venir et partir en deux minutes chrono avec une telle jauge".

Imagine Dragons lors d'un concert à Rome, en Italie, début août © Maxppp - Guiseppe Lami

Faut-il néanmoins avoir quelques inquiétudes pour le concert d'Imagine Dragons puisque la jauge passe de 20.000 à 30.000 personnes - uniquement debout ? Non, répond l'organisateur. D'abord parce que le public est différent de celui de Sting : la moyenne d'âge est de 33 ans (contre 45 ans pour l'ancien leader de The Police). "ll y aura davantage d'ados qui viendront avec leurs parents, alors qu'on avait eu beaucoup de spectateurs venant seuls dans leur voiture pour Sting, souligne Julien Lavergne. En outre, le concert a lieu cette fois-ci un vendredi et non pas un mardi, c'est plus facile de s'attarder. Le site fermera d'ailleurs à 2h du matin (avec DJ et buvette) au lieu d'1h, pour permettre un plus grand étalement des retours." En moyenne, la distance parcourue pour le spectateur d'Imagine Dragons est estimée à 155 km.

Ensuite, l'organisateur a prévu quelques modifications pour améliorer la gestion des flux de circulation :

Chacun des quatre parkings mis en place pour accéder au concert sera fléché en fonction de leur provenance : une soixantaine de panneaux de signalisation seront mis en place et 135 agents de circulation guideront les spectateurs (contre 80 l'an passé)

mis en place pour accéder au concert : une soixantaine de panneaux de signalisation seront mis en place et 135 agents de circulation guideront les spectateurs (contre 80 l'an passé) En partenariat avec la région Centre-Val de Loire, huit bus assureront une rotation depuis la gare de Blois (à partir de 15h pour le départ et de minuit pour le retour) : la réservation est obligatoire via le site Remi

(à partir de 15h pour le départ et de minuit pour le retour) : la réservation est obligatoire via le site Remi La société Ontours organise des acheminements en autocar depuis Paris, Angers, Laval, Rennes, Nantes , etc.

, etc. Le site de covoiturage Tribugo est partenaire de l'événement, on peut s'inscrire sur la plateforme

Des hôtels qui affichent complets

En tout cas, la venue d'Imagine Dragons à Chambord s'annonce déjà comme un succès économique, avec d'importantes retombées locales. "65% des spectateurs n'habitent pas en région Centre-Val de Loire (c'était seulement 35% pour Sting), si bien que les hôtels du Loir-et-Cher affichent déjà complets" explique Julien Lavergne. Le château de Chambord, qui propose un tarif réduit ce jour-là pour les détenteurs d'un billet d'Imagine Dragons, espère bien aussi en tirer profit. "C'est pour nous une belle vitrine, et une façon de s'adresser à un autre public", se réjouit Sophie Larger, du service communication et mécénat du Domaine de Chambord. Sans compter le contrat de location du site passé avec la société AZ Prod, et dont le montant reste "confidentiel". AZ Prod a prévu au total un budget de trois million d'euros pour organiser cet événement qui ne bénéficie d'aucune subvention publique.