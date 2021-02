Chambray-lès-Tours : de jeunes tourangeaux s'essayent au théâtre pendant ces vacances d'hiver

C'est finalement presque comme des vacances normales ! Pendant ces vacances de février, des petits tourangeaux apprennent le théâtre, ou s’y perfectionnent, auprès de la Tite Compagnie, compagnie tourangelle basée à Chambray-lès-Tours, spécialisée notamment dans les stages de théâtre auprès des plus jeunes.

Les activités culturelles autorisées pour les mineurs

Alors que beaucoup d’activités de loisirs sont fermées, les activités culturelles pour les mineurs sont en effet autorisées. Pendant ces deux semaines, à Chambray donc, mais aussi à Véretz, près de 70 enfants, de la maternelle à la 3ème, suivent ainsi un stage de plusieurs jours avec des comédiens de cette compagnie.

Le corps et le regard privilégiés

Bien sûr, tout le monde est masqué, il y a du gel à l’entrée et tout contact est évité, mais pour la comédienne qui mène le stage, Lauriane Renaud, il est quand même question de théâtre. "Au début ça nous paraissait très compliqué et puis en fait on s'adapte et on compense dans la pratique, notamment en travaillent beaucoup plus sur l'expression corporelle pour compenser le manque d'expression du visage. On travaille aussi beaucoup sur les échanges de regards".

On ne peut pas aller partout, mais on peut aller au théâtre - Une jeune stagiaire

Certains des enfants font déjà du théâtre le reste de l’année, avec un atelier une fois par semaine. "Des fois on fait un peu les fous fous et on s'amuse bien" témoignent certains d'entre eux. "Comme à peu près tout est fermé, il y a au moins quelque chose d'autre que l'école. En dehors de la maison, on ne peut pas aller partout, mais on peut aller au théâtre".

C'est aussi une soupape pour Lauriane Renaud, elle qui ne peut plus monter sur scène en ce moment. "Ah oui ça fait du bien, parce qu'on s'est senti inessentiel ces derniers mois ! Au moins d'être là pour voir le bonheur sur le visage des enfants, _ça nous permet de continuer d'exister en tant qu'artiste_".

C'est une vraie bulle d'oxygène pour les enfants - Lauriane Renaud

Les stages proposés pour ces vacances d’hiver ont d’ailleurs eu beaucoup de succès. Des créneaux supplémentaires ont du être créés, la Tite Compagnie a même du refuser du monde, et cela s’explique pour Lauriane Renaud. "Beaucoup d'activités sont impossibles, celle-ci est maintenue. C'est une vraie bulle d'oxygène pour les enfants, d'être dans un cadre plus libre, parce qu'ils sont tellement réglementés, encadrés, d'arriver malgré tout à s'exprimer".