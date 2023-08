Chambray-lès-Tours : huit courses de trot au programme ce dimanche 3 septembre à l'hippodrome

Ce dimanche 3 septembre 2023, la Société des courses de Chambray-les-Tours propose une nouvelle session de courses, un événement festif et familial.

ⓘ Publicité

Au-delà du plaisir de voir s’affronter tous ces champions et parier sur les meilleurs, de nombreuses animations sont proposées : château gonflable, maquillage, ou encore sculpture sur ballons. Il y aura même un stand de bonbons et barbes à papa. Et grâce à Sulky passion, un tirage au sort permettra de gagner un baptême de sulky sur la plage de Cabourg ou éventuellement en forêt.

Huit courses au programme

Ce dimanche 3 septembre, ce seront huit courses de trot qui seront offertes au public. Du beau spectacle en perspective.

Entrée : 6 euros parking et programme inclus - Gratuit pour les moins de 18 ans.

Animations gratuites pour les enfants.

Au programme :

- 11h30 : ouverture de l'hippodrome

- Déjeuner champêtre : pique-nique, snack et restaurant

- 14h00 : début des courses et des animations

- 15h00 : visite guidée