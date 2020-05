Chambray-lès-Tours : les courses hippiques reprennent ce week-end, colère de la mairie

L'hippodrome de Chambray-lès-Tours va retrouver un semblant de vie ce dimanche, après plus de deux de confinement et des annulations de courses. La Présidente de la Société des courses hippiques Marie-France Peltier a réussi a montrer en quelques jours seulement une réunion à huis-clos avec neuf courses au programme à partir de 13h30. Il n'y aura aucun public, juste les entraîneurs, propriétaires, cavaliers, bénévoles et officiels, soit plus de 200 personnes.

La mairie de Chambray-lès-Tours ne veut pas de cette réunion hippique

Le maire de Chambray-lès-Tours a été mis devant le fait accompli dans un courrier adressé par la présidente de la Société des courses hippiques en date du 12 mai. "Cette décision aurait été prise au plus haut niveau de l'Etat, sous la pression des grands propriétaires éleveurs de chevaux" écrit la mairie dans un communiqué. "La municipalité réprouve cette décision allant à l'encontre de toutes les règles imposées à la population en cette période d'état d'urgence sanitaire". Elle demande à l'Etat d'annuler cette réunion hippique. "Si cette autorisation devait être maintenue, la municipalité dégagerait toute responsabilité en cas d'incident ou d'accident malheureux" conclut la mairie de Chambray-lès-Tours.