Chambray-lès-Tours : Les street Art Days pour sensibiliser au tri des pots de peinture

Chambray-lès-Tours, France

Le dimanche 29 septembre de 10 h à 18h EcoDDs réalise une oeuvre artistique dont le but est de sensibiliser au geste de tri des pots de peinture, les habitants sont conviés à peindre en direct une fresque de street art, esquissée au préalable par le graffeur Pablo Cots avant de déposer leurs pots de peinture usagés dans les bornes mises à disposition

Une démarche artistique originale pour sensibiliser au geste de tri.

Pendant une journée, les citoyens de Chambray-Lès-Tours pourront participer à la création d'une oeuvre d'art collective dans la rue à l’arrière de la futur maison de quartier, Eco quartier La Guignardière avec le graffeur Pablo Cots qui sera présent et qui accompagnera les habitants qui mettront en couleur une fresque murale munis d'une combinaison de protection. Ceux qui le souhaitent pourront directement amener leurs restes de peinture ; pour ceux qui n'en disposent pas, des pots seront disponibles sur place.

L'objectif de la journée reste de sensibiliser au tri des pots de peintures usagés : vide, souillés ou avec un reste de contenu qui peuvent présenter un vrai risque pour la santé et l'environnement et qui nécessitent une prise en charge sécurisée et doivent être déposés en point de collecte et non vidés dans les canalisations ou jetés dans les poubelles.

Créée en 2012, EcoDDS est une société à but non lucratif dont la mission est d’encourager au tri, de collecter et de traiter certains déchets chimiques des particuliers.

EcoDDS travaille en collaboration avec ses entreprises adhérentes, conformément au principe de Responsabilité Elargie du Producteur, afin qu’elles réalisent concrètement leur engagement de collecter les produits usagés qu’elles ont mis sur le marché.

Ecodds collecte, regroupe et traite des déchets chimiques des particuliers, dans des conditions visant à préserver aussi bien la santé de chacun que l’environnement.

informer, sensibiliser et inciter les consommateurs-utilisateurs à trier et rapporter ces déchets qui ne doivent pas être mis à la poubelle.

https://www\.ecodds\.com/

Les déchets chimiques peuvent présenter un risque pour la santé et l’environnement et ne doivent donc surtout pas être jetés dans les poubelles classiques mais ramenés en déchetterie ou lors d’opérations de collecte ponctuelle comme celle-ci