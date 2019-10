Il fait doux, il y a de l'humidité, c'est le moment d'aller à la pêche aux champignons. Voici une compilation des forêts où se rendre en Loire-Atlantique et en Vendée.

Champignons : où aller faire sa cueillette en Loire-Atlantique et en Vendée ?

Températures douces et humidité : la météo idéale pour aller cueillir des champignons.

Pays de la Loire, France

Octobre est le mois le plus propice à la cueillette des champignons ; d'autant plus que cette année, les conditions climatiques sont très bonnes. Où se rendre dans notre région ? En Loire-Atlantique, la forêt du Gâvre est tout indiquée, tandis qu'en Vendée, il y a plus de choix.

La forêt du Gâvre, paradis du champignon

C'est une des plus grandes forêts domaniales de France. Lorsque la météo s'y prête, la forêt du Gâvre regorge de champignons. _"_C'est vraiment l'endroit idéal en Loire-Atlantique pour faire sa récolte, note Yves-François Pouchus, professeur en sciences végétales et fongiques en Pharmacie à l'université de Nantes. Il existe aussi quelques parcs. Je vais régulièrement avec mes étudiants au château de la Gournerie à Saint-Herblain, ou le château de la Tour à Orvault."

Pour une bonne cueillette, il faut se rendre en forêt lorsqu'il fait doux et humide, puis croiser les doigts pour que personne ne soit passé avant vous. _"_Là où il y a le plus de champignons, c'est dans les forêts privées, continue-t-il. Tout simplement parce qu'il y a très peu de visiteurs".

Pour plus d'informations sur les champignons de notre région : rendez-vous à l'exposition "Champignons et plantes toxiques" à la faculté de pharmacie, 9 rue Bias, Nantes. Ouvert vendredi de 16 h à 19 h, samedi de 10 h à 17 h.

En Vendée, il y a de quoi faire

Les vendéens sont chanceux. Ils peuvent faire leur cueillette dans de nombreuses forêts, notamment la forêt d'Aiznay, la forêt d'Olonne, la forêt de l'Hébergement mais surtout la forêt de Mervent. "Pour des récoltes classiques, comestibles - comme des cèpes, il faut privilégier les forêts intérieures : Aiznay ou Mervent, précise Yves-François Pouchus. En revanche, dans les dunes boisées, comme dans la forêt d'Olonne, on trouve vraiment des espèces curieuses."

"Toutes les forêts du bocage vont produire beaucoup de champignons si le conditions climatiques sont bonnes, ajoute Gérard Herbreteau, président de la société mycologique de la Roche-sur-Yon. L'essentiel est l'humidité, car _la plupart des espèces de champignons sont constitués à 80% d'eau_."

Pour s'assurer que vos champignons ne sont pas toxiques, rendez-vous aux permanences de la SMRY : le lundi et le mercredi, de 15 h à 18 h au pôle associatif de la Roche-sur-Yon, 71 boulevard Aristide Briand.