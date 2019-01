Championnat de France de Cyclo-Cross de Besançon : ce qu'il faut savoir

250 coureurs participent à partir de ce samedi aux championnats de France de Cyclo-Cross à Besançon. Plus de 5 000 spectateurs sont attendus jusqu'à dimanche. Et 200 bénévoles sont présents tout le week-end pour faire vivre l'événement.

Les premières épreuves démarrent à 13h ce samedi. Les cadettes ouvrent le bal avant les cadets qui s'élancent à 14h10. Dans les deux cas, l'épreuve dure 30 minutes. Place ensuite aux espoirs à partir de 15h15 pour une épreuve de 50 minutes. Voilà pour le samedi.

Le dimanche, les juniors femmes donneront le premier coup de pédale à 9h15 avant les juniors hommes à 10h30 pour des épreuves de 40 minutes. Puis ce sera au tour des meilleurs de la discipline. Les femmes s'élancent à 13h15 pour 40 minutes de course puis les hommes à 14h55 pour l'épreuve la plus longue du week-end. Pendant une heure minutes, ils vont arpenter le circuit imaginé sur l'herbe de La Malcombe, qui risque d'être particulièrement boueux ce week-end en raison de la neige tombée cette semaine et de la pluie déjà annoncée par Météo France.

Capture d'écran

Le circuit sous la neige en milieu de semaine. © Radio France - Maxime Bacquié

Tarif unique pour assister aux épreuves. Le ticket d'entrée coûte 13 euros et il est valable tout le week-end. C'est gratuit pour les moins de 14 ans. Plus de 80 journalistes sont accrédités pour l'événement et 200 bénévoles de plusieurs clubs cyclistes de Franche-Comté sont mobilisés pour encadrer les courses.

Le principal enjeu sportif concerne l'épreuve Élite homme, qui sera le dernier rendez-vous de la carrière de Francis Mourey, 38 ans, qui espère terminer sur un nouveau titre de champion de France. Le Franc-Comtois, qui sera donc sur ses terres, vise un 10e titre mais la concurrence sera rude.

Le programme TV

Pour ceux qui préfèrent suivre ces épreuves à la télévision, c'est possible. Pas de retransmission le samedi, en revanche le dimanche l'épreuve Élite femmes sera en direct sur Eurosport (13h15 - 14h10). Puis l'épreuve Élite hommes sera diffusée en direct sur France 3 Franche-Comté et sur France 3 Bretagne (15h15 - 16h10) puis en différé sur Eurosport (16h - 17h15).