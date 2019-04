Championnat de France de Mus : 66 équipes ont disputé les phases finales à Ilharre

Il fallait se lever tôt pour assister aux phases finales du 57ème championnat de France de Mus organisé ce lundi de Pâques à Ilharre. Dès 7h30, les 66 équipes de "muslaris" ont débuté le tournoi national du populaire jeu de cartes basque, répartis en trois catégories : "général", dames et les moins de 21 ans.

Un jeu transgénérationnel

Si les compétiteurs sont originaires principalement du Pays Basque mais aussi de Pau, Lourdes, Bordeaux ou de Paris, ils sont aussi de tout âges, ce qui émeut Ttotte Elgue, président de la fédération française de mus : "c'est intergénérationnel c'est magnifique de voir des gens d'un certain âge jouer contre des tout jeunes".

Il s'agit de la troisième participation de Joana et Elena chez les moins de 21 ans. Le mus c'est une histoire de famille : "ça fait à peu près cinq qu'on a appris à jouer avec nos parents et depuis on ne peut plus s'en passer." Les deux sœurs jouent en équipe et sont bien déterminées à imiter leurs parents : "de savoir qu'ils ont déjà gagné des tournois comme ça on a envie de gagner."

Une fois la partie lancée, la concentration est de mise © Radio France - Jennifer Biabatantou

Faire "mus" chez les jeunes

Au-delà de l'aspect compétitif, pour ces jeunes, participer à ce championnat revêt aussi un caractère symbolique. "C'est un peu le seul endroit où se regroupent ceux qui habitent à l'intérieur du Pays Basque, on partage les mêmes valeurs, explique Julen, 16 ans, gagnant de l'an dernier. Puis ajoute, on parle notre langue natale, le basque". Pour Antton participer à cet événement c'est en quelque sorte "perpétuer les traditions".

Cette année huit paires se sont affronté chez les jeunes, mais Alain Fontaine, un des membres de la fédération de mus souhaiterait davantage "drainer cette génération". Il s'étonne qu'il n'y ait pas plus de monde, d'autant plus qu'il constate "que les jeunes jouent en famille". Il se questionne sur les moyens les jeunes femmes et hommes à participer au championnat : "on pourrait se poser des questions sur notre communication et pourquoi pas se pencher sur les réseaux sociaux."

Les championnats du monde de Mus se tiendront du 12 au 18 octobre prochain à Bayonne.

Les gagnants dans la catégorie "général" : Battitta Lapeyre et Ellande Idiart, chez les dames : Cathy Lavie et Nicole Novion, et chez les jeunes : Elena et Joana Maitia.