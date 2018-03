Équeurdreville-Hainneville, Cherbourg-en-Cotentin, France

Le championnat de France de poker amateur, auquel participe le club d'Equeurdreville, a lieu à Paris ce week-end. C’est la cinquième fois en dix éditions que l’Arène poker club participe. L’an dernier, les Manchois ont décroché la neuvième place. Le rêve cette année serait évidemment de battre les quatorze équipes concurrentes et de décrocher la première place.

Mais attention, rappelle Arnaud Lelion, président du club, l'équipe ne fait pas ça pour l'argent mais pour le plaisir :

Le seul gain à l'arrivée, c'est une petite coupe de rien du tout ! On joue pour le plaisir et pour l'amour du titre !

Justement, lors de ses réunions hebdomadaires, le club ne joue jamais d'argent "pour ne pas favoriser les addictions", explique Arnaud, très vigilant sur ce point. Lui est surtout accro à la bonne ambiance : "Je suis très fier de ce club car il y aussi bien des bons joueurs que des petites mamies de 78 ans, c'est une ambiance de copains !" Reste que cette passion a un coût : pour participer au championnat, les frais d'hôtel et de nourriture sont à la charge des joueurs, ils seront seulement indemnisés par le club pour le transport à hauteur de 50 euros.

Le président du club, Arnaud Lelion, espère faire mieux que l'année dernière Copier

Sur les dix membres de l'équipe, une femme

Jennifer Lepoittevin est mordue de poker depuis onze ans. Cette presque quadragénaire baigne dans cet univers depuis l'enfance, "grâce à mon papa qui m'a transmis l'amour des cartes". Pour elle, la qualité maîtresse au poker, c'est savoir passer ses adversaires au rayon X :

Faire un bilan de tous les personnes assises à table, déceler leurs tics et leurs tocs !

Jennifer Lepoittevin, mordue de poker, appelle les autres femmes à la rejoindre à la table de jeu Copier

Il y a beaucoup de clichés sur le milieu du poker, la jeune femme a souvent été confrontée à des réactions négatives : "On ne comprend pas pourquoi j'y consacre autant de temps mais c'est comme les sportifs de haut niveau, ils s'entraînent !" De plus en plus de joueuses s'y mettent mais restent minoritaires, alors Jennifer adresse un message à ses consœurs :

Il faut oser venir, trop peu osent ! On a totalement notre place aux tables de jeu !

Seul regret de cette mère de famille : elle n'a pas réussi à transmettre le virus du poker à sa fille.