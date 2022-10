Championnat du monde de l'oeuf en meurette : Valentin Lavisse, 22 ans, remporte le prix des apprentis

A 22 ans, le dijonnais Valentin Lavisse est le nouveau champion de l'œuf en meurette dans la catégorie Apprentis. En deuxième année à l'école des métiers de Dijon Métropole, Valentin cuisine depuis qu'il est adolescent. C'est après un BTS et un bac pro qu'il intègre l'école et l'Hostellerie de Levernois, où il est apprenti. Son maître d'apprentissage, le chef Philippe Augé est très fier de lui mais aussi un peu stressé. "Je participe au championnat de l'œuf en meurette dans la catégorie des professionnels et j'ai un peu la pression, maintenant que Valentin a gagné ! L'histoire serait belle si je gagnais aussi. En tout cas, je suis très fier de lui, il mérite ce titre", confie le chef, au micro de France Bleu Bourgogne.

Le chef Philippe Augé en pleine épreuve. Il espère remporter le titre, comme son apprenti ! © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Le nom du gagnant du championnat de l'œuf en meurette, catégorie Professionnels, sera dévoilé tard dans la soirée.