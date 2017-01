Championnat France Bleu du gratin dauphinois : découvrez les 10 finalistes

Le mardi 31 janvier, les 10 finalistes du championnat France Bleu du gratin dauphinois se retrouveront au château de Sassenage en Isère. Découvrez les candidats qui s'affronteront devant le jury présidé par le chef étoilé Christophe Aribert.

Ils viennent du Rhône, de l’Isère, de la Drôme. Leur point commun : ils sont cuisiniers amateurs et se sont inscrits au championnat France Bleu du gratin dauphinois. Ils ont été sélectionnés parmi plus de 300 inscriptions et s'apprêtent à s'affronter pour remporter le championnat France Bleu du gratin dauphinois.

Ils ont rendez-vous le 31 janvier prochain au château de Sassenage pour LA finale

Céline Vasse de Grenoble en Isère

Laurent Strippoli de Montbonnot en Isère

Marc Cerbelaud de Saint-Pierre-de-Chandieu dans le Rhône

Christine Maurin de Brié-et-Angonnes en Isère

Sylvie Ray de Grenoble en Isère

Sébastien Oriol d'Aouste-sur-Sye dans la Drôme

Brigitte Charvet-Longet de Montagnieu en Isère

Isabelle Guillaud de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs en Isère

Andy Razanamazava de Lyon dans le Rhône

Marie Rochedy de Coublevie en Isère

Qui remportera l'épreuve ? qui montrera ses talents de cuisiniers ? qui saura faire frétiller les papilles gustatives du jury ?

Rendez-vous le 31 janvier. Parmi les 10 finalistes, le vainqueur de cette grande finale remportera un robot cuiseur.