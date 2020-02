Championnat France Bleu du gratin dauphinois : découvrez Sébastien, le grand gagnant du concours

À l’issue d’une journée riche en rebondissements, Sébastien Oriol a été désigné grand gagnant de la deuxième édition du Championnat France Bleu du gratin dauphinois. Salué par le jury, au terme de plusieurs étapes, il s’est distingué de ses concurrents avec un gratin "authentique" et "croustillant".

Les dix candidats sélectionnés sur francebleu.fr ont investi mardi 4 février les cuisines du château de Sassenage, près de Grenoble, le temps d’une journée pour partager leur recette du gratin dauphinois, spécialité 100% locale.

Les chefs Maîtres Restaurateurs de l’Isère présents sur place ont épaulé et conseillé les candidats pendant leurs préparations : "Depuis ce matin, ça bouge dans cette cuisine", expliquait Vincent Fortunato, chef de l'Auberge de Malatras à Tullins. "Les candidats sont partis à fond et sont concentrés sur leurs préparations."

Étape par étape, trois finalistes

A la suite d’une première sélection réalisée par le jury de professionnels et de personnalités iséroises, trois candidats ont pu accéder à la grande finale qui s’est déroulée le soir-même face à plus de deux-centes invités. Au terme d’une délibération argumentée, c’est Sébastien qui a tiré son épingle du jeu.

"Il y a trois ans, je n’ai pas pu accéder à la finale et je déteste perdre." - Sébastien, le gagnant du championnat

Qui est Sébastien, le gagnant du championnat ?

Ce commercial de 44 ans a séduit le jury avec un gratin "équilibré et travaillé". Laurent Gras, membre du jury et restaurateur met un point d’honneur à la tradition de la recette. "Le gratin dauphinois, c’est le gratin du cœur : la recette de famille, la recette de notre grand-mère et le gratin de Sébastien correspond à ça !"

Ravi d’avoir pu participer à ce concours pour la deuxième fois, il est fier de son parcours : "Il y a trois ans, je n’ai pas pu accéder à la finale et je déteste perdre. Je me suis dit : on va réitérer, on verra bien ! Je savais qu’il y avait trop d’ail dans mon gratin, aujourd’hui j’ai amélioré et modifié ma recette et ça a marché.".

Le jury du deuxième Championnat France Bleu du gratin dauphinois, le 4 février au Château de Sassenage © Radio France - France Bleu / Confrérie du gratin dauphinois

230 candidats

Suite à l’appel à candidatures lancé sur France Bleu Isère et sur francebleu.fr, ils ont été plus de 200 à tenter leur chance pour remporter le titre du meilleur gratin dauphinois. Après l’étude de chaque dossier et recette, dix ont été retenus.

Des gourmands du gratin dauphinois dans le jury

Serge Papagalli (humoriste dauphinois)

(humoriste dauphinois) Jean-Pierre Barbier (président du Conseil départemental de l’Isère)

(président du Conseil départemental de l’Isère) Laurent Gras (Maître Restaurateur et Chef du restaurant Chez le Pèr’gras)

(Maître Restaurateur et Chef du restaurant Chez le Pèr’gras) Maxime Lafranceschina (Meilleur Ouvrier de France Primeur)

(Meilleur Ouvrier de France Primeur) Emmanuel Delafon (Directeur Général des Liqueurs Chartreuse)

(Directeur Général des Liqueurs Chartreuse) Marie Rochedy (gagnante de l’édition précédente)

(gagnante de l’édition précédente) Jacques Glénat (Président des Editions Glénat)

(Président des Editions Glénat) Florence Rossillion (Directrice du Comité National Interprofessionnel de la Pomme de Terre)

(Directrice du Comité National Interprofessionnel de la Pomme de Terre) Didier Vachon (créateur du Championnat)

(créateur du Championnat) Jean-Lou Philippe (Directeur de France Bleu Isère)

