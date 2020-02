Championnat France Bleu du gratin dauphinois : voici la recette de Sébastien, le gagnant du concours

Isère, France

Préparation : 30 minutes

Cuisson : 2h30 minutes

Temps total : 3h00

Difficulté : facile

Ingrédients pour 8 personnes

3 kg de pomme de terre à gratin de type Agata

80 cl de crème fraîche liquide entière

20 cl de lait entier

3 gousses d'ail (une pour le plat et deux pour le gratin)

Noix de muscade

20 g + 40 g de beurre

Sel

Poivre

Le championnat France Bleu du gratin dauphinois © Radio France

Préparation du gratin

Éplucher les pommes de terre.

Rincer celles-ci à l'eau froide et les essuyer avec un torchon.

Éplucher les gousses d'ail. Avec une d'entre elle, frotter votre plat à gratin.

Frotter ensuite le plat à gratin avec 20 g de beurre.

Couper les deux autres gousses d'ail en tous petits morceaux.

Détailler les pommes de terre en tranches de 2,5 mm d'épaisseur environ (à la mandoline ou au couteau).

Disposer les pommes de terre et l'ail dans un saladier, ajouter la crème fraîche et le lait, saler et poivrer selon vos envies, puis ajouter un peu de noix de muscade râpée.

Mélanger bien le tout avec le bout des doigts de manière à bien répartir la crème entre les tranches de pomme de terre.

Ranger ensuite les pommes de terre en couches successives dans un plat à gratin.

Disposer le reste de crème liquide de votre saladier sur les pommes de terre jusqu'à les recouvrir.

Disposer sur le gratin les 40 g de beurre restant coupé en morceaux.

Le championnat France Bleu du gratin dauphinois © Radio France

Cuisson

Mettre votre plat à gratin au four préalablement chauffer à 140°c.

Laisser cuire le gratin 1h45 à 140°c, puis 30 à 45 minutes environ à 170°c.

Plus la cuisson sera lente et plus le gratin sera fondant. Cette cuisson lente va également permettre au gratin de cuire lentement sans fait bouillir la crème pour éviter de déborder du plat.

Attention : ne pas le laisser se dessécher non plus (vous pouvez ajouter de la crème en cours de cuisson s'il se dessèche) mais cela ne devrait pas se produire.

Nota : ces températures sont à ajuster également en fonction de chaque four.

Dressage

Servir immédiatement votre gratin accompagné d'une viande rouge type fondue bourguignonne. Vous pouvez aussi laisser le gratin refroidir et le réchauffer rapidement avant le service. Il n'en sera que meilleur réchauffé.

La recette du gratin dauphinois de Sébastien Oriol - © Sébastien Oriol

à lire aussi Championnat France Bleu du gratin dauphinois : découvrez Sébastien, le grand gagnant du concours