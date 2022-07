Championnats de France d'Apnée : on retient son souffle à Villefranche-sur-Mer !

Les yeux fermés, le corps immergé, Léa Jolibois se concentre. Licenciée au CIPA, le club d'apnée de Nice, la jeune femme est à quelques secondes de plonger dans les profondeurs de Villefranche-sur-mer. Pour ces championnats de France d'apnée en eau libre, l'Azuréenne s'est fixée l'objectif d'atteindre 65 mètres de profondeur. Sa performance sera validée et approuvée par un carton blanc brandit par le juge si elle atteint cet objectif. Sinon c'est un carton jaune, voire carton rouge si la plongée n'a pas respectée le protocole.

Trente secondes pour remplir les poumons d'oxygène

Ces cartons sont dans la poche du juge. Debout sur le bateau, il donne d'abord le compte à rebours aux athlètes. "Trente secondes". "Dix secondes". La concentration est à son maximum. Il faut environ trente secondes pour remplir ses poumons d'oxygène. "Trois, deux, un... top départ !" Léa Jolibois inspire une dernière bouffée d'oxygène et disparait de la surface de l'eau. On peut suivre sa descente vers les profondeurs sur un petit écran installé sur le bateau. On peut voir que la jeune femme est reliée au câble de survie avec un mousqueton.

Arrivée à 60 mètres de profondeur, elle fait demi-tour et remonte vers la surface. C'est là qu'entrent en scène les plongeurs de sécurité. Ils se relayent pour accompagner la remontée de l'apnéiste et intervenir très vite en cas de problème. Après moins de deux minutes sous l'eau, revoilà Léa Jolibois à la surface. "Yellow card," annonce logiquement le juge, puisque la jeune femme n'a pas atteint son objectif. Applaudissements malgré tout. Et sourire sur le visage de l'apnéiste, qui garde du souffle pour nous répondre. "Je n'ai pas voulu forcer la descente et rester dans le plaisir alors j'ai fait demi-tour avant."

Moi qui suis stressée, l'apnée me permet de me détendre

Elle qui a grandit ici, nous raconte que l'apnée a été un coup de foudre. "J'ai démarré avec la plongée bouteille puis j'ai enlevé la bouteille. C'est une sensation unique. Moi qui suis quelqu'un d'assez stressé, ça me permet de me détendre." La compétition passe après. "Quand on met la tête dans l'eau, tout le stress disparaît," raconte Gilles Gambini, lui aussi membre du CIPA, le club d'apnée de Nice et qui a découvert l'apnée en pratiquant la chasse sous-marine avec son père. "J'ai finit par lâcher la chasse parce que j'avais envie de descendre et de découvrir les profondeurs. Il ne faut pas croire que c'est juste une grande inspiration. On se concentre sur la technique et c'est là que le plaisir intervient."

Guillaume Néry présent ce samedi

La première journée se termine avec une tournée de Pan bagnat. On reprend des forces et on remet ça ce samedi. Notamment pour le Niçois Guillaume Néry, qui détient le record de France en mono palme à 126 mètres de profondeur. Un écran géant est installé au niveau du port pour permettre au public et aux curieux d'assister à ces apnées au large.