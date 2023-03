Championnat de longe-côte d'Occitanie : "Ce n'est pas un sport de vieux !"

On les voit déambuler le long des plages de la région, en file indienne, de l'eau jusqu'au milieu du ventre : le longe-côte fait de plus en plus d'adeptes ! Cette marche à moitié immergée a aussi un côté compétitif : le championnat régional s'est tenu à Canet-en-Roussillon ce dimanche 26 mars, et plus de 180 compétiteurs de 11 clubs de toute l'Occitanie sont venus défendre leurs couleurs.

Des supporters en nombre

On est loin des clichés sur un sport un peu plan-plan réservé aux personnes âgées. Sur la plage, les supporters venus par dizaines donnent de la voix et font jouer les vuvuzelas. Et chacun ses techniques pour aller plus vite que les autres : "On doit plier un peu les genoux et mettre la poitrine sur l'eau, comme ça on est porté, confie Delphine. Et c'est la propulsion de la jambe arrière qui va faire la différence !"

Les compétiteurs partent l'un derrière l'autre à l'assaut des vagues. Le parcours est délimité par des piquets. En t-shirt orange, les arbitres s'assurent que les règles sont respectées : interdiction de courir, d'être trop ou trop peu immergé, et de ne pas se laisser doubler.

De plus en plus de jeunes

Laurent sort de l'eau tout essoufflé. Ancien champion de France, il termine 2e sur l'épreuve du 400 m en binôme. Pour lui, pas de débat, le longe-côte, c'est un vrai sport : "Cela commence à se structurer ! il y a 5, ou 10 ans, on ne voyait pas autant de monde dans les compétitions. Maintenant, les entraînements sont de plus en plus poussés, on en fait quasi tous les jours."

Et cet aspect compétitif attire : "Ce n'est pas un sport de vieux ! Aujourd'hui, on se retrouve avec des quantités de jeunes, même à partir de 17 ans, se félicite Maurice Adoue, un des fondateurs du club Canet Accueil. Le côté compétition, ça attire, et ça permet de faire connaître notre sport. Avant, à Canet, on était 2 ou 3 dans l'eau. Maintenant, en semaine, on peut être 250 !"

Les championnats de France auront lieu au lac de Carcans-Maubuisson, en Gironde, les 3 et 4 juin prochains.