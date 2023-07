Championnats du monde de Scrabble en Suisse : une licenciée du club de Béziers sélectionnée

Les mots du Scrabble n'ont plus aucun secret pour Annie Rougeot. Cette Biterroise de 84 ans participe pour la toute première fois aux championnats du monde de Scrabble francophone qui débutent ce jeudi 13 juillet à Bulle en Suisse (à mi-chemin entre Lausanne et Fribourg). Les 300 meilleurs joueurs mondiaux issus de 28 fédérations des cinq continents seront présents pour cette 51e édition. Les épreuves durent jusqu'au 27 juillet.

"Je n'y croyais pas lorsqu'on m'a annoncé la nouvelle." Annie, licenciée au club de Béziers, dont elle a longtemps été présidente, est une habituée des championnats de France. L'ancienne professionnelle en assurance n'avait jamais espéré participer aux mondiaux. Voilà qui est donc fait. C'est une première pour son club.

"J'ai fini troisième sur 1.400 joueurs dans ma catégorie rubis"

Cette fille de pieds noirs, elle-même née en Algérie, est tombée amoureuse du Scrabble en 1978. Depuis, elle n'a cessé d'y jouer. "C'est une passion des lettres, de la langue française, l'amour des mots. C'est une fierté d'y participer. Les places sont rares, car le niveau est très élevé. Cette année, nous ne sommes que dix nouveaux à être sélectionnés. Les 290 autres sont des habitués. Autant vous dire que le défi est important."

Annie Rougeot évolue dans la catégorie rubis (plus de 83 ans). Mais elle va se retrouver face à des poussins (moins de 12 ans). "Le niveau, vous l'aurez compris, est très élevé. J'espère seulement terminer devant les plus jeunes, plaisante Annie. Mes enfants me taquinent. Admettons que je sois dernière. Je serai quand même 300e meilleure joueuse mondiale".

Aucun des licenciés du club de Scrabble de Béziers n'avait atteint un tel niveau.