Chamrousse : deux pylônes assemblées par hélicoptère pour la future tyrolienne géante

Elle était espérée pour Noël 2022, il faudra finalement attendre six mois de plus. Mais le chantier de la tyrolienne géante à Chamrousse a connu une grande avancée ce mardi 6 décembre. Les deux pylônes par lesquels la tyrolienne en question doit passer ont été érigés dans la journée, l'un au-dessus du départ du télécabine de la Croix, l'autre en contrebas de l'arrivée, le tracé de la tyrolienne étant parallèle à cette remontée mécanique.

Une tyrolienne record

Presque deux kilomètres séparent chaque pylône, de quoi donner une idée des dimensions pharaoniques du projet : "Cette tyrolienne va devenir la plus longue du monde, entre deux pylônes du moins, c'est un prototype encore jamais réalisé", assure Christopher Hardy, directeur de l'Office de tourisme de Chamrousse. "Elle mesurera 1 965 mètres, pour 500 mètres de dénivelé, de quoi atteindre 90km/h. Poids maximum sur le câble : 120 kilos, on pourra donc y monter à deux, un adulte et un enfant, ou deux ados par exemple, et on ciblera sur 8 ans l'âge minimum. Ca mettra à peu près 1mn45 à descendre".

Forcément sur un tel terrain, compliqué de construire une grue pour ériger les pylônes, c'est pour ça qu'un hélicoptère a été employé pour transporter les différentes pièces. "Chaque pylône est composé de huit fûts", explique Antoine Ferrand, le directeur des opérations, "l'hélicoptère les amène un coup au pylône aval, un coup au pylône amont, et pendant ce temps, une équipe de 4 cordistes va sécuriser l'assemblage avec des boulons". Il reconnait que ce chantier, sans leur être complètement étranger, sort de l'ordinaire pour ses équipes et lui : "Nous, l'assemblage des remontées mécaniques, c'est notre cœur de métier. Après, comme toujours, dès qu'il y a une opération d'héliportage, il y a toujours une petite dose d'adrénaline, mais c'est aussi ce qui fait qu'on aime ce métier**".**

Mise en service attendue pour la fin du printemps 2023

Cette étape désormais réalisée, le chantier va être mis en pause pour le reste de la saison hivernale. En avril, il pourra reprendre, avec notamment l'installation des câbles. De quoi envisager une mise en service pour fin mai - début juin 2023. Pour les acteurs touristique de la station, elle fait partie intégrante de la stratégie pour sortir du tout-ski, diversifier un peu l'offre et permettre une activité plus lisse sur l'année. Le prix aujourd'hui évoqué pour pouvoir tester cette tyrolienne le moment venu est de 39 €.