Chamrousse ouvre ses pistes avec les premières neiges

Les premières pistes ont ouvert en Isère aux Deux Alpes, à l'Alpe d'Huez et à Chamrousse. Une ouverture partielle grâce à la neige qui est tombée vendredi. Huit pistes et quatre remontées mécaniques étaient disponibles à la station olympique.

Chamrousse, France

Pas besoin d'être un grand sportif pour profiter de la neige. Du haut de ses trois ans et demi, Arthur s'essaye au snowboard avec son papa Vincent qui le tire dans la poudreuse. "Elle est toute molle, c'est super on peut tomber sans se faire mal", constate Vincent. Les chutes de neige de vendredi ont permis à Chamrousse d'ouvrir ses pistes pour le week-end du 1er et 2 décembre. Huit pistes et quatre remontées mécaniques sont disponibles pour les premiers vacanciers.

Ils étaient des dizaines à faire la queue pour acquérir un forfait © Radio France - Nicolas Joly

Une petite ouverture pour démarrer

La saison commence doucement grâce à cette ouverture qui a donne un avant-goût de ce que la station a à offrir. La majorité des pistes sont encore fermées. Certains commerçants, pris de court, manquent à l'appel. Le prix forfait a quant à lui été adapté en conséquence. 17€50 pour un adulte au lieu de 35€.

Tous les visiteurs ne prennent pas nécessairement de forfait. Franck n'a pas de skis...mais il a un Husky. Un grand chien-loup qui profite de la neige à sa façon. "Il la mange, il se roule dedans, c'est son élément", s'amuse le maître. Avec sa femme et ses enfants, ils se promènent, font de la luge. Pas de programme, "tout est possible tant qu'il y a de la neige", explique-t-il.

Les terrasses étaient encore quelque peu désertes à la pause de midi © Radio France - Nicolas Joly