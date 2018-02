Faire des crêpes à la Chandeleur, c'est une tradition vieille de plusieurs siècles : pour la petite histoire, elle viendrait d'un pape romain qui distribuait des crêpes aux pèlerins, aux alentours de 492 après Jésus-Christ ! Tous les 2 février, 40 jours après Noël, on sort sa crêpière- ou son billig, pour les Bretons, et on se régale. Les recettes sont multiples, chaque famille a la sienne, mais les ingrédients de base les plus courants restent les œufs, la farine et le lait. Ensuite, tout est une question de tour de main, quoique réaliser des crêpes parfaites, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît.

Les chefs Hélène Darroze et Philippe Etchebest, que vous connaissez sans doute pour les avoir vus dans l'émission de cuisine Top Chef, sur M6, nous ont donc donné leurs trucs et astuces pour que la Chandeleur soit réussie. Ils savent de quoi ils parlent : Hélène Darroze a été sacrée en 2015 "meilleure femme chef du monde", et Philippe Etchebest, en plus d'être Meilleur ouvrier de France, comptabilise deux étoiles au Michelin.

Des blancs en neige dans la pâte à crêpes... ou même du pastis !

Mais quand on parle de crêpes, tous deux reviennent à l'essentiel : leurs parents ! Hélène Darroze, par exemple, tient sa recette de sa maman. Pas de conseils sur les quantités, puisque la mère d'Hélène fait sa recette "à biste de nàs" (à vue de nez, en occitan), mais elle recommande d'utiliser de multiples arômes : du rhum, de l'armagnac, et même du pastis - avec modération, bien sûr. Enfin, Hélène Darroze conseille de ne pas lésiner sur le lait, pour obtenir des crêpes très fines. Petit truc supplémentaire : la chef ajoute des zestes d'agrumes.

Philippe Etchebest, lui aussi, tient son "petit truc" de sa famille, de son père, en l'occurrence. "Un jour, par erreur, il a mélangé de la pâte à crêpes avec des blancs d'oeufs - ça a fait des crêpes soufflées ! Flambées au grand marnier, avec un peu de sucre, c'est magique." Selon le chef, il suffit donc de rajouter des blancs en neige, qu'on mélange de manière grossière avec la pâte. Et de façon générale, "il faut que la pâte soit fluide, qu'elle s'étale facilement quand on la met dans la poêle, qu'elle reste translucide", explique-t-il.

Les garnitures : des classiques revisités

Les crêpes sont prêtes, il faut désormais les garnir ! Et nos chefs sont deux grands gourmands. Hélène Darroze mise sur une pâte à tartiner chocolat-noisettes - mais attention, de grande qualité et fabriquée par un chocolatier.

Philippe Etchebest, quant à lui, propose une version gastronomique de la traditionnelle chocolat-banane : des fruits "coupés en morceaux et revenus à la poêle", des morceaux de chocolat glissés directement dans la crêpe pour qu'ils fondent à l'intérieur, et pour finir "une petite touche de fraîcheur, un petit zeste d'agrume, du yuzu, par exemple, un agrume japonais, un mélange d'orange et de mandarine, une tuerie !"