Nantes, France

C'est la chandeleur ce vendredi ! Une fête à la fois religieuse et païenne qui correspond au moment de l'année où les jours commencent sérieusement à rallonger. Et c'est pour ça qu'on fait des crêpes ! Leur forme et leur couleur rappelle le soleil et, il y a plusieurs siècles de ça, les paysans utilisaient la farine de la récolte de l'année précédente pour faire des crêpes qui devenaient un symbole de prospérité pour l'année à venir. Et avant de se régaler, on a voulu percer le mystère : comment faire de bonnes crêpes et de bonnes galettes ? Pour avoir la réponse, nous sommes allés voir les crêpiers du marché Zola, à Nantes.

Le secret ? C'est d'avoir de bons crêpiers !

Donc, pour faire de bonnes crêpes, il faut avant tout : "de bons crêpiers !", glisse Patrick dans un grand éclat de rire. Dans son camion garé un peu plus loin, notre autre crêpier, Patrick lui aussi, ne le démentira sans doute pas. Même si chacun a son savoir-faire. Patrick "numéro 2" est un spécialiste du billig, ces grandes plaques rondes sans rebords. "On verse la pâte sur la plaque et on l'étale avec le râteau, le rozell", explique-t-il. Le geste est très important : "oui, il faut aller vite et il faut s'exercer pas mal de fois avant d'y arriver". Il faut avoir le coup de main ou plutôt le coup de poignet pour l'autre Patrick qui est lui un adepte de la poêle. "On fait des crêpes plus fines ! C'est plus facile pour étaler la pâte", assure-t-il, geste à l'appui. "Plus on va vite avec le rozell, plus la crêpe est fine", tempère son confrère crêpier.

Il y a mille façons de faire la pâte à crêpe

À chacun son matériel et à chacun sa recette. Mais quelle est la meilleure ? "Chacun a sa méthode et chacun a son secret. Il y a mille façon de faire la pâte". Et pas question d'en dire beaucoup plus. Il faut de bons ingrédients, bien battre la pâte pour l’aérer et lui laisser le temps de reposer. "C'est meilleur sous la dent", explique Patrick derrière ses billigs. "Mais si vous n'avez pas le temps, ça n'empêche pas de faire des crêpes".

Je les mange avec du beurre et du sucre. Ça caramélise, c'est délicieux !

Si les professionnels ont du mal à livrer leur secret, c'est plus facile pour Monique, grand-mère-crêpière pour ses petits enfants. "Je ne sais pas faire les galettes alors je viens les acheter au marché, elles sont délicieuses. Mais les crêpes, je les fais moi-même parce que les miennes sont meilleures. C'est sans doute parce que je mets plus d’œufs et plus de lait !". Conclusion, les meilleures crêpes, c'est comme pour les aimes. Avec du caramel pour Patrick et le traditionnel mélange beurre-sucre pour Monique. "Ça caramélise, c'est vraiment délicieux !" Et rien qu'à l'entendre le dire avec un grand sourire gourmand, on a l'eau à la bouche.