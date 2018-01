Dunkerque, France

Après Noël, la Saint-Sylvestre et le jour de l'an, le carnaval de Dunkerque débute le samedi 6 janvier pour se terminer au mois d'avril 2018.

Carnaval de Dunkerque 2018 : notez les dates les dates des bandes et des bals

Les chansons à réviser (ou à apprendre)

Pour participer au Carnaval de Dunkerque, outre le fait qu'il faut absolument avoir un clétche (déguisement), il est nécessaire de connaître les chansons.

Première chanson : A Dunkerque. Voici les paroles et la vidéo. Sur celle-ci, vous avez la chanson deux fois à suivre pour vous entraîner.

A Dunkerque, quand vient le carnaval,

on est tous joyeux comme des cigales

on se grime on s’met de la peinture

et on s’en fout plein la figure

on s’habille avec des vieux habits

et on sort son grand parapluie.

Avec tout ça on est paré pour le Carnaval

et l'boulot, ben on s’en fiche pas mal.

Refrain : On est heureux hé ho,

on est heureux hé ho,

avec les Dunkerquois

on est certain d'être les rois

On est heureux hé ho,

on est heureux hé ho,

avec les Dunkerquois,

on s’ra toujours les rois !

Hymne à Cô Pinard : indispensable à savoir en 2018 ! Ce sera le trentième anniversaire de la mort de Jean Minne, alias Cô Pinard. Il a été le tambour-major de Dunkerque (la Visscherbende) de 1959 en 1988, date de sa mort.

Salut à Cô-Pinard

Salut à ta mémoire

Là-haut tout près d’Jean Bart

C’est ta gloire

Tant d’années à nous guider

Tant de masques à aimer

A c’t’heure nous voilà tous en pleurs

Wiche wiche wiche wiche

Viens jouer avec mon wiche

Cinq minutes c'est pas longtemps

Puis mon wiche, mon wiche i's'ra content.

Qu'est-ce qui darre ? C'est Jean Bart !

Parce qu'il a pas pu descendre pour pisser ho hé ho hé !

Qu'est-ce qui darre ? C'est Jean Bart !

Parce qu'il a pas pu descendre pour pisser.

Cap sur l'Islande. Images de l'avant-bande de Dunkerque 2017

Depuis trois jours, t'es déguisé,

t'es maquillé et t'as picolé

Te v'là à c't'heure sur l'point d'partir

Cap sur l'islande Mort aux flétans !

Tu vas laisser femmes et enfants,

et p't'être mourir là bas su'les bancs

pour des morues pour des z'harengs

Va ! dans la bande, pense qu'au présent !

Deux chansons enchaînées, avec des images de l'avant-bande de Dunkerque 2017.

Donne un zô à ton oncle Cô qui r'vient d'Islande

De son wame t'auras un morceau s'il est bien tendre (bis).

As-tu connu ma Noôt'che ? Ca c'est un beau p'tit coôtche

Elle a cassé sa jambe de bois sur l'péristyle de Saint Eloi. (bis)

Voici un pot pourri de quelques chansons enchaînées lors d'un bal ou d'une bande. Ici, c'est lors du bal du chat noir en 2017. Attention : ça va vite ! n'hésitez pas à ralentir la vitesse si vous êtes un débutant.

Testez vos connaissances des chansons du Carnaval de Dunkerque

Bien sûr, les trois dates les plus attendues sont celles des 3 joyeuses : les bandes de Dunkerque, la Citadelle et Rosendaël, les 11, 12 et 13 février 2018 mais les vrais carnavaleux suivront les bals et les bandes de la région jusqu'au mois d'avril.

Les dates :

►Les dates des bandes et des bals du Carnaval de Dunkerque 2018

En savoir plus :

Liens externes :