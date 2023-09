Chant, escalade, football : une famille de Dordogne cherche de nouvelles activités au forum des associations

Louise va faire du dessin et de l'escalade, Augustine du chant et du football

Le choix ne manque pas ce samedi 9 septembre, à la Filature de l'Isle de Périgueux. Près de 200 associations tiennent des stands à l'occasion du forum des associations. Culture, sport, engagement ou loisirs, il y en a pour tous les goûts. Du club d'échecs au rugby en passant par le devoir de mémoire, la ligue contre le cancer ou les restos du cœur.

Thomas et Lucile parcourent les allées avec leurs trois enfants. Ils sont venus découvrir de nouvelles activités pour leurs deux plus grandes filles. Louise et Augustine, 11 et 8 ans, faisaient de la gym depuis deux ans. Mais par lassitude, elles veulent découvrir d'autres disciplines.

Sport collectif ou individuel ?

Louise s'arrête et s'approche d'un stand. Elle reste ébahie devant des dessins accrochés sur le mur. "Wow ils sont trop beau !", lâche la petite fille qui dessine régulièrement chez elle. "Ca me semble bien, ça peut être que positif pour elle au niveau de la patience", estime son père. Sa maman acquiesce, elle faisait aussi du dessin au même âge. C'est décidé, ils vont l'inscrire au club d'art plastique.

Comme deuxième activité, sportive cette fois, elle aimerait faire de l'escalade. "J'ai essayé à des anniversaires de copains, je suis hyper forte !, s'exclame la jeune fille, j'arrive à grimper presque jusqu'en haut même pour les niveaux difficiles". Mais Thomas préfèrerait la voir faire un sport collectif. Même si le père assure "les laisser choisir elles mêmes et ne pas influencer", celui qui a fait trente ans de football ne peut pas s'en empêcher. "Les sports collectifs, c'est l'école de la vie, ça éduque à certaines valeurs", estime-t-il.

"S'ouvrir à tout"

Les parents doivent surtout tenir compte de l'organisation. "On regarde l'emploi du temps et qu'il n'y ait pas des doublons au niveau des horaires pour pouvoir aller chercher l'une puis l'autre", explique Thomas. Le couple reconnaît les orienter parfois. "Parce que le risque c'est qu'elles en aient marre au bout de deux mois. On essaye que ça dure le plus longtemps possible", sourit Lucile.

D'ailleurs Augustine, elle, marche sur les traces de son père. Cette année, elle veut s'inscrire au football. "Je joue à la récré avec les copains. Il faut tirer dans le but avec le ballon et ça nous fait des points", dit la petite de huit ans, qui regarde Mbappé et Griezmann à la télévision. "Tu préfères le chant ou le football ?", lui demande sa sœur. "Les deux !", répond-elle. Chacune fera donc une activité sportive et une activité culturelle. "On aime qu'elles testent pleins de choses, qu'elles s'ouvrent à tout. Et cette journée, c'est justement fait pour ça", confie la mère.

Les parents aussi ont le droit à leur plaisir hebdomadaire. Pour Thomas, ce sera du padel. Pour Lucile du pilates et de la natation. Et même la petite Ninon, trois mois, qui fait sa sieste dans la poussette, a trouvé son activité. Sa maman va s'inscrire avec elle à un atelier éveil à l'art avec de la musique, des marionnettes et de la peinture. Toute la famille y trouve son compte.