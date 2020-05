La chanteuse icaunaise Christelle Loury fait fondre les Russes

Dix jours après, elle est toujours sur son petit nuage. La chanteuse icaunaise Christelle Loury s'est qualifiée pour la finale du festival-concours international "la route vers Yalta", en Russie. Ce festival prestigieux est organisé dans le cadre des commémorations de la Seconde Guerre Mondiale.

Une chanson intitulée "nous avons besoin d'une victoire"

L'Icaunaise a décroché sa place en finale le 8 mai dernier, au cours d'une demi-finale organisée en vidéo à cause de l'épidémie de Covid. Les participants devaient revisiter une des 15 chansons patriotiques russes de 1945 qui leur étaient proposées. La Française a choisi une chanson assez éloignée de son univers habituel, intitulée "nous avons besoin d'une victoire". "Cette chanson a été traduite par Christine Zeytounian-Beloüs, avec qui j'ai été mise en relation par le centre de la Russie pour la science et la culture à Paris", explique Christelle Loury. "Ensuite, j'ai travaillé la chanson, on a filmé la chanson de chez nous, parce qu'avec le confinement on ne pouvait pas se rendre à Yalta. Les 15 candidats ont tous filmé de chez eux, c'était quand même une aventure assez extraordinaire", poursuit l'interprète.

Au cours de la demi-finale, la chanteuse née à Sens a rendu hommage à ses grands-parents et à leurs actions pendant la guerre. - Pierre Loury

Cette chanson aux allures de marche militaire est un choix audacieux : "C'est vrai que parmi les 15 chansons, il y avait des chansons beaucoup plus douces, mais moi, j'avais envie de me démarquer des autres candidats et de faire une chanson où l'on sent la force. Dans cette chanson, il y a de la force mais il y a aussi de l'espoir", raconte la chanteuse icaunaise, qui note avec joie que son interprétation a reçu un accueil tout a fait enthousiaste du jury.

La finale en Russie, sans doute à l'automne

La finale devrait avoir lieu à l'automne, à Yalta, lorsque les conditions sanitaires le permettront. Le jury sera le même que pour les demi-finales, composé de personnalités et d'artistes célèbres en Russie, dont le cinéaste serbe Emir Kusturica.

Christelle Loury sera opposée à 7 autres candidats. Elle interprétera la même chanson, mais en direct et en public et ça, c'est un avantage pour la jeune femme, très populaire en Russie depuis plusieurs années. "C'est vrai que mon nom circule, de plus en plus de gens me connaissent. Ils aiment beaucoup le charme à la française, les belles robes, les belles coiffures... Je ne peux pas dire que je représente la France au titre officiel mais je suis française, et je veux porter cet aspect là de la France, le raffinement, être bien apprêtée, bien parler... C'est tout un travail que j'ai mené pour que cette image de la France soit la plus belle image possible. Et je sais que là-bas, ils apprécient beaucoup", conclut la chanteuse.