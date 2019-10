Chantal Goya réunit trois générations de fans à Romans

Chantal Goya et Bécassine sur scène à la Foire du Dauphiné à Romans (Drôme)

Romans-sur-Isère, France

Plus de 40 ans qu'elle chante et elle n'est pas démodée. Chantal Goya a interprété quatre de ses plus grand tubes ce mercredi à la Foire du Dauphiné à Romans : Un lapin, Bécassine, L'alphabet, Adieu les jolis foulards.

Chantal Goya a ensuite signé des autographes pendant plus d'une heure. A des Janine, Maryse, comme à des Youna, Louka. Sur des pochettes de 45 tours bien usées ou sur des CD tout juste sortis de leur emballage.

Les chansons de l'artiste s'écoutent en famille. Mila a transmis sa passion à ses enfants : "mon fils Enzo l'écoute tous les jours. Les premières chansons qu'il a apprises, c'est celle de Chantal Goya. C'est une femme positive, joyeuse, qui transmet toujours un message d'amour."

Thomas, fan depuis 30 ans, la voit pour la première fois en chair et en os : "j'étais très ému, et nostalgique de la voir en vraie, de voir les chansons que j'ai aimées tout petit."

Chantal Goya assure ne pas se lasser de chanter Bécassine ou l'Alphabet et d'être sur scène depuis 40 ans : "jamais. C'est mon moteur, c'est ma façon de vivre. On n'arrête pas 40 ans de vie. Vous êtes pendant 40 ans dans un endroit que vous adorez, vous ne le quittez pas comme ça."

Chantal Goya est en tournée actuellement, avec son spectacle "Le soulier qui vole".