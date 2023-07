"Chanter à Saint-Nazaire, et encore plus aux Escales, c'est énorme" pour Zaho de Sagazan

Elle est la nouvelle coqueluche de la scène musicale. Zaho de Sagazan chantera ce dimanche à 18H30 en clôture des Escales à Saint-Nazaire. À seulement 23 ans, la fille du plasticien et sculpteur de Saint-Nazaire, Olivier de Sagazan, a percé rapidement dans la chanson et c'est non sans émotion qu'elle s'apprête à se produire chez elle lors d'une tournée estivale intense. "Effectivement, ça va vite. Il faut s'habituer à de nouvelles réalités. En même temps, cette nouvelle réalité me plaît beaucoup. Elle est très jolie, on fait plein de concerts et je suis très contente de voir que les gens aiment mes chansons. Il y a des gens qui adorent la chanson française et qui découvrent du coup la musique électronique en live. Et à l'inverse, des gens qui adorent la musique électronique et qui me disent, c'est dingue, ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté les paroles et elles sont trop belles. Chacun vient un peu pour des raisons différentes" raconte la chanteuse.

"Elle est très friendly, très solaire, avec en même temps des chansons qui peuvent être très dark", son ancien professeur

C'est à Saint-Nazaire, au lycée Aristide Briand, que Zaho de Sagazan a été repérée par son professeur de musique. "En tout début d'année, je leur propose de faire des chants accompagnés par une simple guitare et ils passent les uns après les autres. Zao, tout de suite, s'est fait remarquer. Elle avait un timbre de voix très particulier, témoigne son ancien professeur Matthias Val*, il y a une pointe de fierté d'avoir été un élément dans sa construction. Elle est très friendly, très bonne franquette, très solaire, alors que ces chansons peuvent être très dark. Et d'ailleurs, dans ses concerts, elle montre ces deux facettes".*

"Les Escales, c'est le festival de ma vie", Zaho de Sagazan

Ce dimanche soir, l'émotion sera intense pour Zaho de Sagazan : "C'est déjà énorme de chanter à Saint-Nazaire, mais chanter aux Escales, c'est encore plus important pour moi, car c'est le festival de ma vie. J'ai toujours rêvé de chanter aux Escales. Je sens que ça va être un moment très émouvant (...) Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une petite larme qui coule".

