Chanter ensemble coûte que coûte malgré la crise sanitaire

L'association de chant choral “Les cigales d’Uchaux” est née en 2018 et a très vite compté une cinquantaine d'adhérents. Depuis le second confinement et toujours privé de concert l'ensemble vocal répète toutes semaines en visio-chorale sur leurs ordinateurs. Un travail assidu mais compliqué sous la direction de leur cheffe de chœur Malvina Smilek. Une professionnelle que l'association a salarié. Pour des questions de résonances sur le réseau numérique chacun et chacune répètent à tour de rôle ses parties.

Toutes les semaines en trois groupes distincts les répétitions se déroulent les mercredi et jeudi en fin de journée. Les chanteuses et chanteurs de Bollène à Orange en passant par Uchaux travaillent depuis leurs domiciles un répertoire très varié qui va du lyrique à la chanson française. D'étonnantes répétitions en attendant une reprise espérée des concerts pour continuer à vivre sa passion "à travers chants".

Des répétitions de chant en distanciel par visioconférence qui demandent plus d'implication Copier