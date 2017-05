Chanter "Jeanne" dans la cathédrale d'Orléans, "un cadeau" selon Laurent Voulzy

Laurent Voulzy se produit ce samedi soir dans la cathédrale d'Orléans, dans le cadre des fêtes de Jeanne d'Arc.

C'est l'un des événements les plus attendus de ces fêtes johanniques 2017 : Laurent Voulzy donne ce soir à 21h un concert dans la cathédrale d'Orléans. 800 personnes pourront y assister à l'intérieur (toutes les places ont déjà été réservées). Le concert est également retransmis sur écran géant sur le parvis. Laurent Voulzy et Jeanne d'Arc, c'est un peu une histoire d'amour. Le chanteur est passionné d'histoire médiévale. Dans son album Lys & Love, sorti en 2011, on y retrouve une chanson, intitulée "Jeanne".

Laurent Voulzy a désormais pour projet de monter un spectacle musical sur l'histoire de Jeanne d'Arc. Et il l'assure, il viendra à Orléans ! Il a d'ailleurs vécu 15 mois à Orléans, dans sa jeunesse. C'est là qu'il a fait son service militaire. Il s'était également inscrit au conservatoire mais n'est "jamais allé très souvent aux cours", précise-t-il. "J'ai fait une chanson qui s'appelle «La Cathédrale», inspirée par la cathédrale d'Orléans", poursuit Laurent Voulzy, qui confie ne jamais l'avoir enregistrée.

Vedette de tirs à Cercottes

Sollicité pour intégrer la fanfare de l'armée (à la grosse caisse), il raconte cette anecdote sur son passage dans le Loiret : "J'étais vedette de tirs à Cercottes. Quand j'ai raconté ça à Alain Souchon, il m'a dit qu'il fallait absolument que je fasse une chanson où je disais que j'étais vedette de tirs à Cercottes !" Cette chanson n'a malheureusement jamais vu le jour. Mais qui sait, peut-être un jour !