Chanter "sans complexe", le pari réussi de la chorale populaire de Tours

Tous les âges et tous les niveaux se retrouvent dans cette "chorale populaire" gratuite, née à Tours en janvier dernier. Le projet est porté par l'Opéra de Tours et surtout, par la motivation de ses 130 participants.

Que vous ayez 15 ans de chant derrière vous ou aucune expérience... vous pourriez participer à la chorale populaire de Tours ! Cette chorale est née en janvier dernier, à l'initiative du Grand théâtre de Tours. Trois mois plus tard, elle regroupe désormais 130 personnes, divisées en plusieurs groupes de répétitions. Pour la première fois, ils se sont tous retrouvés, samedi 2 avril pour chanter ensemble dans la grande salle de l'opéra.

Tous les âges à partir de sept ans

Pouvoir chanter, peu importe son niveau, ça a tout de suite plu à Sophie. "J'avais fait un peu de chorale en cinquième et ensuite à la fac... Mais c'est à peu près tout", rigole-t-elle. Ici, il y n'a pas de complexes à avoir. "Par exemple moi je n'ai jamais fait de solfège. Ben là, il n'y a pas de difficulté à dire qu'on n'a pas compris."

La totalité de la chorale populaire s'est réunie le 2 avril au sein de l'Opéra de Tours, pour répéter ensemble pour la première fois. © Radio France - Solène Gardré

Alain, lui, a plus d'expérience. Il chante depuis tout-petit et pourtant, il a rarement vu un tel investissement. "Je trouve que les gens sont beaucoup plus motivés que la chorale où j'étais auparavant. Ca m'intéresse beaucoup parce que, personnellement, je suis très, très motivé. Et on est porté par un groupe comme ça."

C'est ma passion de travailler avec des amateurs autant que des professionnels, et de faire chanter autant de monde que possible" - David Jackson, chef de chœur à l'Opéra de Tours et l'un des deux encadrants de la chorale populaire

Un premier spectacle pour la fête de la musique

Rendre la culture accessible à tous, c'est ce que souhaitait Justine Auroy, la médiatrice culturelle de l'opéra. "La musique, c'est un langage universel. Même si on ne sait pas lire la musique, à force de répéter, on s'imprègne et on mémorise des choses."

Selon elle, le projet est un succès. "Vous avez vu le niveau ce matin ?" sourit-elle. "Ça fait quelques mois seulement qu'on a commencé ! On voit que ça va fonctionner." Victime de son succès, il n'y a plus de place pour rejoindre la chorale cette année. Mais les pré-inscriptions sont déjà ouvertes pour septembre prochain.