Plus "bavards" que chanteurs, les élèves du conservatoire de Montbéliard nous invitent à l'opérette

Avec maîtrise et légèreté, les chanteurs et instrumentistes du conservatoire du Pays de Montbéliard nous invitent à l'opérette, avec "les Bavards", un opéra bouffe de Jacques Offenbach, pour chœur, solistes et orchestre. C'est l'aboutissement de quatre mois de travail sur la "comédia dell'arte".