Chantier du centre aquatique de Doullens : "Nous sommes dans les temps", selon le maire de Talmas

Le centre aquatique de Doullens doit sortir de terre cet été. C'est l'un des plus importants projets de l'intercommunalité Nord Picardie. Le complexe sera composé de quatre bassins : un grand bassin de 25 mètres sur 10, un bassin d'apprentissage, un bassin enfant et une balnéo et même un toboggan pentaglisse. Le coût s'élève à plus de 10,5 millions d'euros. Le chantier "avance bien" et le centre aquatique devrait ouvrir en septembre prochain.

Le gros-œuvre est terminé

On peut déjà apercevoir les murs extérieurs du centre aquatique. "On a fini le gros-oeuvre. La charpente, les menuiseries extérieures, et la couverture sont achevés", assure Patrick Blocklet, maire de Talmas et vice-président de l'intercommunalité, chargé des bâtiments.L'électricité, le chauffage et la ventilation sont en cours d'installation. Les quatre bassins sont creusés. Reste maintenant les finitions : les bassins en inox, les menuiseries intérieures, les casiers, les cabines, la partie balnéo etc... Mais l'élu affirme que les travaux "sont dans les temps". "Le centre aquatique doit être achevé courant juillet ou début août", ajoute Patrick Blocklet, confiant. "Je pense qu'on pourra l'ouvrir en septembre".

Qui trouvera le nom du centre aquatique ?

Mais le centre aquatique se cherche encore un nom. Pour le trouver la communauté de commune lance un concours. Tous les habitants du Territoire Nord Picardie peuvent y participer jusqu'au 25 février. Vous pouvez soumettre vos propositions en déposant un formulaire dans l’une des antennes de la communauté de commune soit en le renvoyant par courriel à sondage@cctnp.fr. L'heureuse ou l'heureux gagnant pourra accéder gratuitement au centre aquatique pendant une année !