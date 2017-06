Chaque année, autour du solstice d’été, la basilique de Vézelay montre son chemin de lumières.

Chaque année, autour du solstice d'été (21 juin) et autour de la Saint Jean-Baptiste (24 juin), la basilique Sainte Marie-Madeleine s'offre de façon majestueuse au regard des visiteurs.

C'est un spectacle qui ne dure que quelques jours. Entre le 20 et le 30 juin, tous les ans depuis plus de huit siècles, la basilique de Vézelay dialogue avec la lumière.

Aux alentours du midi solaire, c'est à dire vers 14h, les vitraux dessinent un chemin de lumière dans l'allée centrale de l'édifice. Neuf points lumineux apparaissent dans la nef, et accompagnent les visiteurs jusqu’à l’hôtel.

Pierre et lumière sont les deux acteurs de la beauté de l’édifice (Hélène Ramin)

Neuf tâches blanches qui prouvent toute la maîtrise des bâtisseurs, qui, à la fin du XIIe siècle, avaient déjà pensé à tout. "Il a fallu observer la trajectoire du soleil pendant au moins 6 mois, de façon à positionner l’église le plus possible sous la trajectoire du solstice de l’été", explique Hélène Ramin, directrice artistique de la maison du visiteur.

"Le premier geste du bâtisseur, c’est de chercher où est la lumière. Elle est son partenaire. Pierre et lumière sont les deux acteurs de la beauté de l’édifice", poursuit la guide.

Cet éclairage particulier, qui vient des fenêtres hautes, a été conçu, selon les spécialistes, pour rendre hommage à Saint Jean-Baptiste, que les chrétiens fêtent le 24 juin. Pour rendre un hommage au prophète, cousin de Jésus, qui a découvert le Christ, et donc, la Lumière.

Dans toutes les grandes civilisations, il y a une conversation avec le soleil (Hélène Ramin)

"La lumière et le soleil sont hautement symboliques dans toutes les grandes civilisations. Chez les chrétiens du Moyen Age, mais aussi avec les pyramides en Egypte, les temples solaires chez les mégalithes. C’est une aventure avec le soleil, une conversation avec le soleil ", rappelle Hélène Ramin.

En cette période de l’année, de nombreux visiteurs viennent donc admirer ce spectacle surprenant. Les touristes prennent des photos des ronds de lumières, se recueillent dans les points lumineux.

Cela rend humble, ça nous remet à notre place (Gilles)

Certains, comme Denis et Martin, ne s'attendaient pas à quelque chose d'aussi sobre. "L’inculte que j’étais pensais que la lumière projetée n’était pas uniquement blanche, mais de couleur" dit l’un. "Moi, je pensais que le soleil entrait par la porte", avoue l’autre.

Mais tous sont bluffés, émerveillés, comme Gilles, qui se sent tout petit. "Cela rend humble parce qu’on XXIe siècle, on pense qu'on sait plein de choses et certainement beaucoup plus que ceux qui étaient là avant nous. Or je ne sais pas si on serait capable, aujourd’hui, de reproduire une telle chose. C’est aussi ça qu’on ressent, face à cet édifice incroyable : pas mal d’humilité. Ca nous remet un peu à notre place.»

De nombreux visiteurs se recueillent dans les ronds lumineux. © Radio France - Delphine Martin

Le chemin de lumière restera visible jusqu'à la fin du mois de juin, mais à la basilique de Vézelay, le dialogue entre les pierres et le soleil se poursuit tout au long de l'année. D'autres chemins de lumières seront visibles à d’autres moments, notamment à Noël et à Pâques.

La maison du visiteur organise des visites guidées spécifiques ce vendredi et samedi, à 13h30 et 15h, puis lundi, mardi et jeudi prochains.