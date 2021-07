"Chaque fois, c'est une surprise !" : Hélène, 80 ans, vient au festival d'Avignon tous les étés depuis 1968

L'édition 2021 du festival d'Avignon, notamment marquée par le contexte sanitaire, a quand même réuni ses inconditionnels. À l'image d'Hélène, 80 ans, festivalière depuis... 1968 ! Sauf quelques rares exceptions (et les annulations, comme en 2003 ou 2020), elle fait la route chaque été depuis plus de 50 ans.

Cette année, cette retraitée de l'humanitaire est venue de Genève pour quatre journées complètes et a vu une dizaine de pièces. "Quand j'étais plus jeune, on voyait entre 5 et 7 spectacles par jour. Là j'y vais beaucoup plus mollo, et je choisis mes sujets", sourit-elle. Vaccinée contre le Covid, la situation sanitaire ne l'a pas découragée, même si elle s'interroge : "chaque fois c'est une surprise, d'autant plus cette année avec tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe encore. C'est une grande joie, mais en même temps, je suis très partagée sur les risques encourus".

"Systématiquement amener des hommes ou des femmes à poil, je n'en peux plus !"

Cette retraitée de l'humanitaire pioche dans le catalogue tout ce qui lui semble intéressant, mais pas de comique et plus les pièces "dénudées". "Systématiquement amener des hommes ou des femmes à poil, je n'en peux plus ! D'abord, ça n'a rien de nouveau parce qu'en 1968, le Living Theater était à poil et là, c'était vraiment nouveau !", rappelle Helène. Ce qui change aussi, c'est qu'elle loue désormais un logement : "j'ai campé pendant 30 ans mais là, avec ma prothèse de genou, je ne peux plus sortir de la tente". Et elle conserve le même plaisir : "c'est fatiguant mais ça vaut la peine. Ça vous remplit pour un an. J'ai déjà réservé pour mes 81 ans, en espérant que je sois toujours là !".

Isabelle, a elle aussi déjà prévu de participer à l'édition 2022. Cette Francilienne, vient pour le festival chaque été depuis une dizaine d'années. "C'est un rituel et une célébration", résume cette passionnée de théâtre. "C'est un lieu qui crée de la relation, de la bienveillance et de l'humanité". Et c'est justement au festival d'Avignon qu'elle a rencontré Hélène, devenue son amie.

Une rue d'Avignon pendant le festival. © Radio France - Adèle Bossard

Cette année, Isabelle a vu une quarantaine de pièces, principalement dans le Off. "Je ne viens pas voir ce que je pourrais voir ailleurs, explique-t-elle. Je viens chercher des choses qui peuvent me surprendre, m'étonner. Le tout est de pouvoir nourrir ma curiosité et d'aller dans ce que je ne connais pas." Et elle salue le retour de cet événement culturel majeur après une édition annulée. "Il y avait l'envie de jouer, de partager, de découvrir ces nouvelles pièces, l'envie que ça reprenne. Et avec moins de pièces dans le Off mais, paradoxalement, je trouve ça bien. Il y a moins d'agitation mais plus de présence". Et ce qu'importe les mesures sanitaires. "Au-delà de nos inconforts individuels d'une mise de masque, il faut faire vivre notre bien commun culturel", conclut Isabelle.

Quant à leurs pièces préférées, elles citent, pêle-mêle : Incandescence au théâtre des Halles, Home au théâtre des Doms, Danton et Robespierre à l'Espace Roseau Teinturiers, Hamlet à l'Impératif au jardin Ceccano, Et il n'y a rien de plus à dire au 11 ou Une goutte d'eau dans un nuage au Transversal.