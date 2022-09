Charente : devenez mécène et participer à la restauration de la Porte Saint-Jacques à Cognac

Une campagne de financement participatif est lancée par la communauté d'agglomération Grand Cognac pour restaurer ce patrimoine exceptionnel du XVème siècle inscrit aux monuments historiques depuis 1925. Vous pouvez devenir mécène et participer à sa restauration.

La communauté d'agglomération Grand Cognac lance une campagne de financement participatif pour restaurer la Porte Saint-Jacques à Cognac. Vous pouvez devenir mécène et participer à la restauration de ce patrimoine exceptionnel du XVème siècle planté au bord du fleuve Charente et inscrit au monuments historiques depuis 1925.

Les deux tours, qui constituaient autrefois une des portes de la ville de Cognac vont bénéficier prochainement d’une restauration d’envergure orchestrée par Grand Cognac. L’objectif est de redonner à ce monument toute sa splendeur, et de préserver le patrimoine du territoire.

Les travaux de restauration qui vont être menés visent à assurer la conservation de ce monument emblématique, à le mettre en valeur et à l’aménager pour le rendre accessible aux visiteurs, dans le respect de son histoire, de son identité et de son environnement. La communauté d'agglomération précise que "la restauration de cet édifice s’inscrit dans la démarche de valorisation urbaine du projet "Coeur de Ville", mais également en lien avec la requalification d’un des sites de la Maison Hennessy, directement aux abords de la Porte Saint-Jacques."

Cognac : la Porte Saint-Jacques, joyau architectural au bord du fleuve Charente © AFP - XAVIER LEOTY / AFP

Un vaste chantier

Un diagnostic archéologique préventif a été réalisé par l’INRAP. Les travaux devraient débuter en 2023 et se dérouler sur un an environ. Le volet architectural s’appuie sur un budget prévisionnel d’environ 1,3 million d’euros hors taxe, auquel s’ajoutera un volet "scénographie". Suite au diagnostic sanitaire mené par le Cabinet Tratteggio architecture, la valorisation du bâtiment reposera sur plusieurs axes :

Sauvegarder l’édifice en restaurant l’étanchéité de la terrasse et en le mettant hors d’air

Valoriser les vestiges les plus représentatifs du monument

Restaurer les parements extérieurs et des salles intérieures, les sols intérieurs, et restituer des escaliers intérieurs

Redonner les proportions initiales de la porte en réhaussant la chaussée telle qu’elle existait autrefois au niveau de l’ancien pont

Conserver et restaurer les graffitis du XVIIIe siècle. gravés par les soldats et les prisonniers

Conserver des témoignages de l’usage carcéral des Tours

Permettre l’accessibilité des tours au public

La campagne de financement participatif

La Porte Saint-Jacques a été retenue l'an dernier par la Fondation Patrimoine dans le cadre de la mission Patrimoine portée par Stéphane Bern, et soutenue par le Ministère de la Culture et la FDJ. Elle a été distinguée pour son intérêt patrimonial et l’urgence de sa restauration. Elle a ainsi intégré le "Loto du Patrimoine", qui permet de lever des fonds pour préserver ce patrimoine du territoire. Le montant récolté sera connu en décembre prochain.

En parallèle, il est possible de s’associer à ce projet de restauration et de valorisation en faisant un don auprès de la Fondation du patrimoine. L'objectif est de collecter 90.000 euros. Pour participer au financement, vous avez tous les détails sur le site internet de FB La Rochelle Sachez que 60% de montant du don donne à une réduction d'impôts.

L'histoire de la Porte Saint-Jacques

Symbole associé à la ville de Cognac, l’édifice construit au XVe siècle a d’abord connu un usage défensif et de surveillance. Les deux tours encadrent alors le vieux pont, aujourd’hui disparu, et constituent l’un des points d’entrée de la cité, à travers ses larges remparts.

Au XVIIIe siècle, de nombreux soldats inscrivent des traces de leur présence dans le bâtiment par des graffitis. Puis, peu avant la Révolution, les deux tours font brièvement office de prison avant la destruction du pont, en 1855 et perdent peu à peu leur rôle de « porte » vers la ville. Au cours du XXème siècle, des campagnes de restauration sont menées pour maintenir l’édifice.

En décembre 2020, dans le cadre de sa compétence en matière de politique culturelle et de valorisation de patrimoine, Grand Cognac est devenu le maître d’ouvrage des travaux à mener sur ce monument.