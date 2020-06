Charente : le plan d'eau de Saint-Yrieix accueille les premiers baigneurs de l'été

La première baignade de l'année avait un goût particulier cette année. A cause de la crise sanitaire et des deux mois de confinement, l'absence de ces petits bonheurs simples de l'été a été lourde pour beaucoup. A Saint-Yrieix, malgré la présence voisine de la Nationale 10 et de ses camions, c'était l'heure mardi de la bronzette et de la trempette dans l'étang. Des familles ont improvisé des pique-niques. Des copines de lycées, qui ne s'étaient pas vues depuis plusieurs semaines pour cause de confinement, se sont retrouvées pour un goûter. Ici, inutile de réserver son emplacement comme dans certaines piscines publiques ou sur des plages.

Les joies de la plage au bord de l'eau (photo d'illustration) © Maxppp - Dominique ANDRE

Reportage sur le plan d'eau de la Grande Prairie à Saint-Yrieix Copier