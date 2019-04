Grandes marées en Charente-Maritime : quelles précautions prendre ?

Charente-Maritime, France

Revoici les grandes marées, et avec elles les appels à la prudence. Surtout en cette période de vacances scolaires. Quatre jours de grandes marées se succèdent de jeudi à dimanche, avec des coefficients supérieurs à 100 : de 102 ce jeudi soir, marée haute vers 17h15, jusqu'à 108 au plus haut samedi matin.

Les marées sont donc très basses à la mi-journée, ce qui permet aux amateurs de se lancer dans des opérations de pêches à pied. Et c'est là qu'il faut être prudent, car les marées remontent aussi très haut le matin et le soir, et cela conduit "à une différence importante de niveau d’eau entre les marées hautes et basses", préviennent les autorités - on appelle ça le "marnage" : "des courants forts et une remontée rapide des eaux sont attendus, ce qui accroît les risques pour les pêcheurs à pied, promeneurs et navigateurs".

Les horaires de marée à La Rochelle - Port de Plaisance de La Rochelle

Voici les règles de prudence à respecter :

Avant de partir pêcher :

vérifier les horaires des marées

consulter les conditions météorologiques via les sites internet de Marée Info et de Météo-France

ne pas partir seul et, avant son départ, prévenir de sa destination et de son heure prévue de retour

disposer d'un moyen d’alerte (téléphone protégé de l’humidité ; sifflet) et de signalisation (lampe torche, vêtements visibles de couleurs vives) et connaître les numéros d'urgence : 196 (CROSS – Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) ou 112 (pompiers).

Pendant la pêche à pied :

éviter les zones soumises à forts courants marins ;

être vigilant sur ses capacités à rejoindre la côte face à la montée rapide des eaux, particulièrement en présence d'enfants ou de personnes à mobilité réduite

pratiquer la pêche dans le respect des mesures de protection de l'environnement marin : respecter les zones de pêche réglementées, les tailles minimales de capture, la période de pêche et les quantités autorisées conformément à la réglementation (prélèvements destinés à la consommation familiale) - cliquer ici pour plus de détail à ce sujet.