Charente-Maritime : clap de fin pour Le Cristal à La Tremblade

A Ronce-les-Bains, Le Cristal dit au revoir à ses habitués. Après 63 ans de service, l'un des rares cinémas de la presqu'île d'Arvert a perdu son seul exploitant, l'association culturelle Le Créa . Depuis cette annonce, la famille Bourroux, héritière du cinéma, cherche à passer le flambeau à un nouvel exploitant. En attendant, trois dernières séances ont eu lieu ce mardi 27 décembre pour clôturer le contrat avec Le Créa. A l'affiche, Avatar 2, Maestro et Le chat Potté 2, de quoi réunir petits et grands dans celui qui est installé dans la commune depuis toujours.

Les dernières séances du Cristal © Radio France - Joséphine Ortuno

Une page qui se tourne

Magalie est projectionniste au Cristal depuis 2019. Aux côtés de l'ancien propriétaire qui est décédé, elle a appris les rouages du métier, "avant je ne travaillais pas du tout dans le cinéma". Quand elle a appris que Le Créa ne voulait plus exploiter la salle, elle s'est d'abord demandée qu'est-ce qu'elle allait bien pouvoir faire, puis elle a pensé aux habitués "une dame m'a dit qu'elle était dévastée, elle a une voiture mais elle est âgée, elle ne se sent pas à l'aise de conduire plus de 5 kilomètres, elle n'ira plus au cinéma", explique Magalie.

Un brin d'espoir

Cinéphiles et professionnels peuvent se rassurer, la pétition portée par le collectif "Le Cristal, c'est vital" a donné des résultats. Thierry Montluçon en est le créateur, il est lui même enthousiaste concernant le futur du cinéma "La famille Bourroux a affirmé qu'elle ne comptait pas vendre le cinéma et qu'elle cherchait un exploitant", affirme Thierry. En plus de ça, "des exploitants se sont déjà manifestés", poursuit-il. De son côté, la mairie de La Tremblade donnait des subventions allant de 30 à 37.000€ par an. A condition qu'un exploitant soit trouvé, la maire a annoncé vouloir poursuivre ce financement.