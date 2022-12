Charente-Maritime : Didier sosie vocal de Johnny Hallyday entretient la légende

Didier Vendeville ne cultive pas une ressemblance physique à outrance, même sa coupe de cheveux peut faire croire le contraire. C'est surtout à travers sa voix que le Charentais-maritime fait passer sa passion pour Johnny. Il le chante, il le joue, il l'incarne. Un personnage qui fait de lui un des sosies vocaux officiels de l'idole des jeunes.

Chaussons aux pieds, lunettes teintées et visage masquée, Didier nous reçoit dans sa maison pavillonnaire à Charron au nord de La Rochelle. Ce n'est pas le Covid qui l'inquiète, mais ses cordes vocales. La voix est prise, une mauvaise toux. Pas idéal à quelques jours de remonter sur scène. Un rendez-vous finalement obtenu chez un médecin devrait permettre de soigner ses maux à temps, car il n'y a que ça qui compte. Etre au top de sa forme pour son Johnny. "Ce n'est pas un concert, ni récital, c'est bien un show avec des surprises... Le but c'est de proposer un show à la hauteur de ce qu'était Johnny... L'exigence est vocale, il faut être à son niveau, et avoir de la présence sur scène. Je serai top pour le 10, il n'y a aucun doute".

Didier Vendeville donnera un spectacle unique samedi 10 décembre chez lui à Charron. Cinq jours après le cinquième anniversaire de la disparition du Patron. Le week-end précédent aurait été plus synchro, mais la salle des fêtes était déjà réservée. "Didier fait son show en hommage à Johnny". Voilà ce qu'on peut lire sur les affiches imprimées et les flyers édités. Plus de deux heures de show avec des surprises. En marge du spectacle, une tombola sera organisée par l'association Eclades .

Donner du rêve aux fans de Johnny

Assise sur le grand canapé du salon, en retrait, sa femme Emmanuelle écoute religieusement son idole de mari parler de son idole de chanteur. Elle sait ce que c'est d'interpréter le répertoire d'un monument du patrimoine français. Le talent d'Emma - son nom de scène - c'est d'incarner Piaf. Johnny et Edith réunis sous le même toit. Avouez que ça en jette. Et tant qu'on est dans la promo, sachez qu'Emmanuelle Vendeville donnera un récital "Piaf et Ferrat" en duo avec Thierry Bobinet le 25 février prochain à Saint-Sauveur-d'Aunis.

Mais revenons à l'objet de la visite : Johnny Hallyday. Direction la chambre parentale. C'est là que Didier a installé son matériel pour réciter ses gammes. Petite table de mixage, enceinte et pied de micro. On lui demande une petite faveur. Didier ne se fait pas prier malgré sa voix fragilisée. Ni une, ni deux, c'est parti pour "Marie" et "Quelque chose de Tennessee" avec musique, puis "Que je t'aime" a capella. Il est comme ça Didier. Généreusement passionné.

Cinq ans après la disparition de son idole, le culte est intact. Johnny est éternel . "Pour moi, il n'est jamais parti. Il faut faire avec... J'essaie de faire perdurer son souvenir aussi bien que je le peux. Johnny est toujours présent dans nos cœurs. C'est très bien que beaucoup de sosies puissent transmettre et remettre au goût du jour ses chansons de façon à ce qu'on puisse rêver. Il a tellement compter dans la vie des fans, il a bercé toutes les générations. On ne peut pas l'oublier comme ça".

Infos pratiques : Didier fait son show en hommage à Johnny, samedi 10 décembre, à 20h30 à la salle des fêtes de Charron. Entrée : 15 euros (12 euros pour les moins de 16 ans). Renseignements et réservations au 06.64.53.59.77.