Charente-Maritime : l'usage d'engins pyrotechniques par les particuliers interdit pour le Nouvel An

Pour éviter les accidents et les nuisances, la préfecture de Charente-Maritime a pris un arrêté réglementant la vente et le transport de bouteilles et bidons de produits chimiques, inflammables ou explosifs entre le 30 décembre 2022 et le 2 janvier 2023 dans les centres commerciaux ou stations services.

Les feux d'artifices sont également concernés par l'arrêté sur cette même période (produits de catégorie F2, F3 et F4) tout comme deux autres types d'engins pyrotechniques (T2 et P2).

La préfecture précise que seules les personnes titulaires d'autorisations spéciales ou de dérogations préfectorales sont autorisées à manipuler ce type d'engins.

L'achat de pétrole sous forme de carburant par exemple et de gaz à usage domestique reste autorisé.