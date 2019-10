Charente-Maritime : le site Kidiklik veut vous aider à occuper les enfants

La Rochelle, France

"On connait tous cette situation : on n'a pas d'idée pour occuper les enfants, et puis le week-end arrive, on a un flyer pour une activité, mais la date est dépassée...". Adeline Rousseau, la fondatrice de Kidiklik en Charente-Maritime, est partie de ce constat : les parents, les grands-parents, par manque d'imagination, ou de temps, ne savent pas quoi faire pour occuper les enfants. "Je suis bien placée pour connaître les problématiques des enfants, parce que j'ai moi-même trois enfants, qui ont entre deux et 10 ans, précise-t-elle.

Alors, elle a lancé Kidiklik 17, pour tenter d'y remédier. Il s'agit en fait d'un catalogue en ligne d'une centaine d'activités (en plein air, musées, monuments historiques...) à faire dans tout le département.

Adeline Rousseau propose la brochure de son site, au Muséum d'Histoire naturelle de La Rochelle. © Radio France - Thomas Coignac

10 000 visiteurs uniques par mois

Lancé il y a un an, le site revendique aujourd'hui 10 000 visiteurs uniques par mois, et des pics à 100 000 pendant les vacances scolaires. Sa page Facebook, elle, est suivie par 1 300 personnes. Dont Catherine, venue, en suivant les conseils du site avec son fils Noé, 9 ans, au Muséum d'Histoire naturelle de La Rochelle. "Le site m'a permis de trouver des idées pour aller dans le Sud du département, comme à l'abbaye aux dames de Saintes, ou le parc Mysterra de Montendre, explique la mère de famille. Et puis, nous l'avions aussi utilisé pour des vacances en Alsace, une région que nous ne connaissions pas du tout".

Reportage : Kidiklik au Muséum d'Histoire Naturelle de La Rochelle Copier

Cet agrégateur d'activités fonctionne par des partenariats. En se faisant "sponsoriser" par certains lieux touristiques ou culturels, il leur assure une plus grande mise en avant sur son site. Une centaine sont à retrouver sur la page d'accueil. Mais il est aussi possible de rechercher des activités par lieu, par date, par thématique... ou encore selon les "immanquables" de Kidiklik, en ce moment consacrés à Halloween.

Sur le plan national, le site, fondé en 2010 dans le Maine et Loire, existe dans 28 départements, surtout dans l'Ouest du Pays. Selon ses chiffres, ce sont 1,7 millions d’utilisateurs qui s'y connectent chaque année. Mais, en Nouvelle-Aquitaine, seules la Charente-Maritime, la Gironde, la Haute-Vienne et la Dordogne ont, pour l'instant, leur Kidiklik.

Mais alors, quels conseils pour ces vacances de la Toussaint pluvieuses ?