Charente-Maritime : les campings de se préparent à accueillir les touristes pour la saison estivale

Les Portes-en-Ré, France

Avec les congés de printemps, les premiers vacanciers sont arrivés en Charente-Maritime, et notamment à l'Ile de Ré. Pour les responsables des camps, c'est le moment de s'assurer que tout est opérationnel après six mois de fermeture pendant l'hiver. Surtout que cette année, il faut s'attendre à un afflux d'estivants.

Les campings ont différentes offres : de l'emplacement nu pour planter sa tente à des bungalows plus luxueux en passant par des tentes "Kenya", une sorte d''entre-deux. © Radio France - Thibault Lecoq

Le responsable du camping Seasonova aux Portes-en-Ré, Kevin Therenty ouvre les tentes "Kenya". Des tentes plutôt luxueuses comme des petites maisons en toile posée sur un plancher. Pour se différencier, les campings diversifient leurs offres : des logements plus confortables pour les uns, plus d'activités pour les autres. Lit, vaisselle, mobilier... Les campeurs n'ont maintenant plus qu'à poser leurs sacs.

S'il n'y a en majorité que des finitions à faire, il reste quand même un chalet entier à monter. © Radio France - Thibault Lecoq

Si tout est prêt, c'est que le travail a été fait pendant les mois de fermeture. "Pendant l'intersaison, ce qu'il faut faire, c'est soit remettre à niveau les espaces verts et les locatifs (tentes fixes et bungalows N.D.L.R.), soit justement faire de nouveaux travaux, installer de nouveaux locatifs, refaire les sanitaires... C'est bricoler tout ce qu'on n'a pas le temps de faire pendant la saison, on le fait pendant la fermeture", explique Kevin Therenty, le responsable du camping. Et il précise : " il y a toujours des choses à améliorer sur un camping. Aujourd'hui, on est content, il n'y a pas de gros point à travailler. C'est vraiment des petits détails, fignoler des choses." Pour faire tourner le camping, il faudra des saisonniers. Mais ils arriveront plutôt pour les mois de juillet et août.

Des changements appréciés des vacanciers

Côté vacanciers, on approuve ces modifications. Pierre et Françoise arrivent de Metz pour une semaine de repos. Ils viennent aux Portes-en-Ré depuis plus de 25 ans. Ce qu'ils apprécient, c'est d'abord la proximité avec la nature, qui est conservée. Mais pour eux, le plus important, c'est l'esprit du camping. "C'est cet aspect familial qui nous plaît, et j'espère que ça va le rester", assure Françoise. Et son mari d'ajouter : " les jeunes d'aujourd'hui qui viennent sont les enfants qui sont avec nous il y a 20 ans. Et maintenant ils vont bientôt être père de famille. La route tourne, continue."

Une hausse des réservations

De nombreux touristes vont choisir de camper cette année. La saison sera plutôt bonne selon la fédération départementale de l'hôtellerie de plein air de Charente-Maritime. Les réservations ont augmenté de 3 à 8 % par rapport à l'année dernière.