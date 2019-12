Charente-Maritime : TF1 recherche des figurants pour une nouvelle série

Le tournage de cette nouvelle série produite pour TF1 débute en février 2020 à La Rochelle, Rochefort et Saintes. Les castings débuteront les 8, 9 et 10 janvier et les rôles seront rémunérés. On recherche entre autres des boxeurs et des musiciens.