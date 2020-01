Charente-Maritime : visitez en photos et vidéos le phare de Cordouan

Il n'est plus ouvert aux touristes en cette saison hivernale, mais France Bleu La Rochelle a pu participer à une visite du phare de Cordouan. Les ouvriers profitent de la fermeture pour entretenir et rénover l'intérieur et notamment la chapelle.

Charente, France

Le "roi des phares" est le plus ancien phare en activité de France. Sa construction remonte à la fin du XVIè siècle et il est classé, au milieu du XIXème siècle au titre des monuments historiques français. En janvier 2019, le président de la République avait même choisi le phare de Cordouan pour candidater au titre de la France au patrimoine de l'Unesco. La réponse est attendue début juillet 2020.

À marée basse, il est impossible de s'approcher en bateau. © Radio France - Yvan Plantey

Mais pour entretenir un tel ouvrage qui culmine à plus de 60 mètres de haut, issu du "génie créateur", d'importants travaux ont commencé depuis quinze ans avec un investissement de près de 10 millions d'euros, au total, financé par les deux départements (Gironde et Charente-Maritime) et ensuite par l'État. Ces premiers travaux, entamés en 2005, visent à créer un bouclier en béton armé devant la façade Ouest afin de permettre au phare une meilleure assise et qu'il ne soit pas sujet à l'érosion.

Les murs de la chapelle, située au troisième niveau du phare de Cordouan, sont en travaux. © Radio France - Yvan Plantey

En plus de la chapelle, les travaux concernent également les appartements du roi, le vestibule et l'escalier à vis.

Le phare de Cordouan, à marée haute. © Radio France - Yvan Plantey

Deux gardiens sont présents en permanence pour surveiller, jour et nuit, sur le phare de Cordouan. Mais, du fait de leur présence qui dissuade les éventuels voleurs, les gardiens sont surtout chargés de l'accueil du public et surtout de son entretien. Le phare de Cordouan accueille environ 25.000 visiteurs par jours.