Charenton du Cher : un parc animalier vient d'ouvrir ses portes

Du cochon de Gottingen au chameau de bactriane, certaines espèces vous étonneront. Le parc animalier du domaine de Revert vous propose des animaux domestiques de toutes les latitudes : de l'Afrique (le mouflon du Cameroun) au cercle polaire (les rennes), en passant par l'Asie. Christophe Churchill a même recueilli certains animaux très jeunes comme ce dromadaire de cinq ans : " Je vous présente César. Ses parents ne savaient pas s'en occuper. on lui a donc donné le biberon lorsqu'il avait trois semaines. On a des animaux qui ont failli disparaître comme la chèvre de Girgentana, en Sicile. Elles ont des cornes qui tournent, comme les licornes ; elles peuvent mesurer jusqu'à cinquante centimètres. En face, c'est le mouton de Raka. Même chose, ses cornes sont très impressionnantes. Il est originaire de Hongrie et a un pelage assez long. Une espèce très rustique. On a des zébus, des yacks nains, des chameaux, des lamas. Trente-cinq espèces au total."

Un bébé chèvre girgentana est né il y a quelques jours. © Radio France - Michel Benoit

Un parc qui s'étend sur 20 hectares : " On a toujours eu des animaux. Etant petit, on avait des ânes, des chèvres. J'ai continué. Et puis cela a pris de l'ampleur. On fait de la reproduction pour des fermes pédagogiques, d'autres parcs animaliers ou même des particuliers qui redécouvrent des espèces domestiques originales. Ce sont des animaux qui ne demandent pas de certificat de capacité pour les détenir. "

Les alpagas, parmi les espèces les plus mignonnes et les plus sympathiques © Radio France - Michel Benoit

Vous pourrez voir des ânes nains de moins de 80 cm au garrot, des caprins, des ovins comme les moutons thones, les alpagas... Vous découvrirez les watusis (la vache africaine). Christophe et sa femme Pauline, ont tout aménagé eux-mêmes : " On met à disposition une aire de pique-nique ombragée. J'ai planté 200 arbres en deux ans pour faire de l'ombre et empierré environ 1,5 kilomètre de chemin pour que les visiteurs puissent se promener sans difficulté avec des poussettes. D'autres chemins sont enherbés. C'est beaucoup de travail. "

Le cochon de Gottingen © Radio France - Michel Benoit

Le domaine de Revert est ouvert jusqu'en novembre. Il y a des travaux jusqu'au 8 août, mais vous pouvez emprunter la déviation qui est en place, le parc est à un kilomètre après cette déviation, et accessible.