Charles Aznavour de retour en tournée en 2018 en France

Après une série de concerts à Paris en 2015, Charles Aznavour prendra la route début 2018 pour une tournée française dans six villes. A 93 ans, c'est sa première tournée depuis sept ans.

Alors qu'il recevra jeudi son étoile sur le célèbre "Walk of Fame" à Hollywood, Charles Aznavour s'apprête à reprendre la route en France, pour la première fois depuis sept ans. Son producteur Gérard Drouot a annoncé ce mardi que "Charles Aznavour sera en tournée dans six villes en France, du 20 janvier au 6 février 2018".

Avant cette série de concerts, il donnera un concert unique pour la première fois de sa carrière à Bercy (AccorHotels Arena), le 13 décembre. La dernière fois que Charles Aznavour s'était produit sur scène en France, c'était en 2016 pour une série de concerts au Palais des Sports, à Paris, sans tournée.

Ouverture de la billetterie vendredi

Le chanteur français le plus connu dans le monde sera le 20 janvier à Lyon, le 23 à Marseille, le 27 à Bordeaux et le 30 à Toulouse, puis le 3 février à Nantes et le 6 à Lille. Pour ceux qui souhaitent entendre sur scène les plus grands succès d'Aznavour, de "La Bohème" à "Emmenez-moi" en passant par "Mourir d'aimer", la billetterie ouvrira ce vendredi à 10h.

A 93 ans, Charles Aznavour, auteur de 1.300 chansons qui ont fait vendre plus de 180 millions de disques, n'a pour l'heure pas prévu d'arrêter de chanter. Cet été encore, il s'est produit au Liban et en Italie. En 1998, Time Magazine et CNN l'ont désigné "chanteur de variété le plus important du 20e siècle", devant Elvis Presley, Bob Dylan et Frank Sinatra.