Bordeaux, France

Un concert exceptionnel samedi soir à Bordeaux Métropole Arena. Celui de Charles Aznavour. A 93 ans, le chanteur s'est produit sur la scène de la toute nouvelle salle bordelaise. Un concert devant 5000 personnes seulement trois jours après l'inauguration de la salle par le groupe britannique Depeche Mode.

Des spectateurs girondins conquis, séduits par cette performance. A l'image de Joëlle et Jean-Paul : "C'était un moment de grâce, c'était extraordinaire, de la pure poésie. C'est vraiment un grand monsieur. 93 ans et toujours sur scène, chapeau !" Georges aussi est conquis, il ne s'attendait pas à ça :"J'avais très envie de le voir en concert, alors dès qu'on a su qu'il passait à Bordeaux mes enfants m'ont offert ma place. C'était vraiment mieux que ce que j'espérais." "En un mot : génial" résume Lydia, venue exprès de Charente-Maritime.

AZNAVOUR ! #papycharlo #aznavour A post shared by Jérémy Tomazo (@jtomazo) on Jan 27, 2018 at 1:29pm PST

Le chanteur poursuivra ensuite sa tournée à Toulouse, Nantes et Lille. Pendant ses soixante-dix ans de carrière, Charles Aznavour a écrit plus de mille quatre cents chansons. En France, il a vendu plus de 15 millions d'albums et reçu 18 disques d'or.

5000 personnes ont assisté au concert bordelais du chanteur. - Crédit : Gérard Drouot Productions