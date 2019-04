Charleville-Mézières est en pleine Guerre des mondes

Charleville-Mézières accueille le tournage de la prochaine série de Canal + et de Fox, "La Guerre des mondes". Depuis le 11 avril et jusqu'au 24 avril, plusieurs quartiers de la ville ont servi de décor à cette nouvelle adaptation du roman de science-fiction de HG Wells.

Les tournages de productions anglo-saxonnes sont exceptionnelles en région Grand-Est. Il y a eu Sherlock Holmes 2 en 2011 à Strasbourg, The Program, le film de Stephen Frears sur Lance Armstrong dans les Ardennes en 2011, la série Les Misérables pour la BBC l'an passé à Sedan. Voici la Guerre des mondes, une création originale produite par les chaînes Canal + et Fox.

Sur le tournage de la Guerre des mondes, à Charleville-Mézières

Cette série de 8 épisodes de 52 minutes est adaptée du roman de science-fiction de HG Wells. On y suivra les rares survivants d'une invasion extraterrestre. Au générique : Léa Drucker, César 2019 de la meilleure actrice, l'oscarisée Elizabeth Mc Govern (Downtown Abbey), Gabriel Byrne (Usual Suspects, Miller's Crossing) ou encore Adel Bencherif (Un prophète).

Pourquoi à Charleville ?

Depuis le 11 avril et jusqu'au 24 avril, les équipes sillonnent Charleville-Mézières et ses alentours. L'aéroport de Belval, l'autoroute, le cours Briand, l'Hôtel de ville de Mézières, la mairie transformée en hôtel de luxe, la place Ducale... Une rue bloquée avec des figurants ensanglantés qui gisent à terre, c'est une scène devenue quotidienne à Charleville-Mézières. "L'humanité est censée avoir disparu, on ne doit pas voir de vivants. Donc on bloque des rues", explique le régisseur-adjoint.

Sur le tournage de "la Guerre des mondes" © Radio France - Alexandre Blanc

La ville a été retenue suite aux bons retours de l'équipe qui a tourné Les Misérables à Sedan l'an passé et parce que bâtiments et paysages étaient cohérents avec les autres lieux de tournage (Grande-Bretagne, Belgique et Isère). L'action de la série ne se situera pas à Charleville-Mézières.

La région, le département et la ville aux petits soins

Le bureau d'accueil des tournages de la région Grand-Est, le département des Ardennes et la ville de Charleville-Mézières apportent un soutien logistique. La direction des musées municipaux assure l'interface entre l'équipe de tournage et les services de la Ville.

Les réalisateurs ne savent pas forcément que le carillon de la place Ducale sonne tous les quarts d'heure, alors ça fait partie des choses que la ville gère : couper le carillon, interdire le stationnement ou la circulation, livrer le matériel nécessaire..." - Lucille Pennel, la directrice du Musée Rimbaud.

Aucun tripode n'a dévasté Charleville. Les effets spéciaux seront ajoutés après. Chaque jour, environ 90 personnes sont mobilisées sur le tournage. En mai, les dernières scènes de la série seront tournées à Grenoble.